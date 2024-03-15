安洗莹和山口茜再碰头 会师全英女单半决赛

羽毛球世界排名第一的安洗莹（韩国）星期五（3月15日）在伯明翰举行的全英羽毛球公开赛（超级1000赛）女单复赛中，以2比0（21比16、21比19）击败中国选手韩悦（世界第八），将与山口茜（日本，世界第四）会师半决赛。

山口茜较早前以2比1（21比10、20比22、21比18）战胜玛丽斯卡（印度尼西亚，世界第七）。

这是安洗莹和山口茜继上周法国公开赛决赛后，再次狭路相逢。安洗莹是当时的赢家。

我国混双组合许永凯／陈薇涵止步16强

我国羽毛球首号混双组合许永凯／陈薇涵在星期五凌晨结束的混双16强赛中，0比2（14比21、15比21） 不敌赛会七号种子、韩国组合金元昊／郑那银，无缘继续挺进。

许永凯／陈薇涵在本场比赛前，与对方交手过三次皆落败，其中包括今年1月的马来西亚公开赛和3月初的法国公开赛。

陈薇涵接受《联合早报》采访时说：“我们的对手实力无疑比我们更强，他们一如既往稳健，也补上了我们之前成功利用的漏洞。我们须要更稳定，减少失误，尤其是在对阵高水平组合时。我们希望能在接下来的瑞士公开赛和西班牙大师赛表现得更好。”

混双头号种子郑思维／黄雅琼（中国）在八强赛以2比0（21比11、21比19）战胜德扬／格罗里亚（印尼）。四号种子冯彦哲／黄东萍（中国）同样以2比0（21比15、21比8）击败八号种子邓俊文／谢影雪（香港）。

女双六号种子松山奈未／志田千阳（日本）在八强赛首局以6比0领先时，因对手本雅帕／伦塔卡恩（泰国）退赛而直接获得半决赛权。