动感生活：探访本地首家室内模拟网球馆Matchpoint

本地首家建在商场里的模拟和迷你网球体验馆Matchpoint落户滨海广场（Marina Square），利用有限空间营造休闲网球体验。

馆内有三个模拟网球场地，每个场地只供单打使用。场地内有自动发球机，兼有屏幕展示球场动画和球速、路径等数据，参与者可设置特定参数的发球或比赛模式等。店内有多种饮品和小食供选择，不会或不想打球的人也欢迎入内与打球的朋友一同闲聊畅饮。

何于瀚和王玉珠是这家模拟网球体验馆的两名创办人。何于瀚是专业的网球教练，有自己的网球学院，手下的学生中有四名青少年选手代表新加坡出战国际和国内的青少年赛事。如果遇到雨天，他的学生也可以到此训练，或来休闲娱乐。

网球教练何于瀚（左）和网球爱好者王玉珠（右）联合创办了Matchpoint。（吴瑞恩摄）

建迷你网球场 盼吸引更多小朋友打球

谈到创办体验馆的原因，何于瀚接受《联合早报》采访时说：“因武吉知马地区之前兴建马城（Turf City），政府收回了20多个网球场，而新加坡本来也少有室内网球场，同时也想吸引更多小孩开始学打网球。”

馆内还有一个迷你实境网球场地，何于瀚说：“那是为三岁至六岁初学网球的儿童建立的，有相关课程教他们打球基础。在用球方面，三、四岁的孩子打海绵材质的球，五、六岁的孩子则用比一般网球大但更轻的球，这样会更容易上手。他们用的球拍也通常较小。”

爱打网球的王玉珠说：“小孩不能长时间在强烈的阳光下打球，有的小孩还有湿疹，阳光会加重湿疹和其他皮肤问题，所以有冷气的室内更适合他们运动。”

不同年龄的人可选用不同大小的球拍。（吴瑞恩摄）

Matchpoint是网球术语，中文翻译为“赛点”。在网球比赛中，拿到赛点就意味着再赢一分就赢了比赛。两位创办人藉由此名希望参与者能在网球上不断寻求进步，享受网球。

搭上韩流热潮 从韩国引进模拟网球系统

何于瀚介绍说：“整个模拟网球系统从韩国引进，传感器可探测速度、路径和角度等数据。这也是新加坡的首个模拟网球系统。”

体验馆内有多套桌椅可供参与者小聚，图为创办人之一的王玉珠检查球拍。（梁麒麟摄）

王玉珠说：“在韩国，这样的室内网球、高尔夫球和棒球都很流行，模拟网球比模拟高尔夫球更火，是韩流的一部分。和朋友、家人在此打网球、小聚，聊天畅饮、品尝小食，是健康的社交概念，也是经久不衰的运动形式。任何人都可以来参与。通过设定不同的球速，球技水平不同的人都可以进行定制化的训练。”

现场也有录像设备，可为参与者录像。通过观察自己的动作，网球爱好者可以提高球技。

何于瀚补充说：“如果一个预订时段结束，接下来没人，这一场的人可以继续打下去。”

除了接待个人，Matchpoint也承接团建等集体活动，为更多人带来新潮网球体验。