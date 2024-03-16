红魔红军主将归队 足总杯八强料激战

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester United）星期天（3月17日）晚上将在主场和死敌“红军”利物浦，在英格兰足总杯八强上演“双红会”。足总杯是曼联本季还有可能赢得的唯一锦标，他们将在迎回多位主将的情况下，争取阻止红军横扫四冠的美梦。

红军近期势如破竹，周中在欧洲联赛以11比2的两回合总比分狂胜捷克的布拉格斯巴达（Sparta Prague）后，晋级八强。

他们早前在英格兰联赛杯战胜切尔西（Chelsea）夺冠，目前在英超也只以净胜球之差落后同分的领头羊阿申纳（Arsenal），因此还有机会在本季力争所有四项冠军，以最完美的方式送别即将在本季末离任的主帅克洛普（Klopp）。

红军在两队的近期交手记录上稍占上风，他们在近六次交手中取得四胜一平一败，包括去年英超主场赠给红魔七蛋，以及在2021年的英超客场以五球痛宰对手。

萨拉赫周中首发进球 为双红会做好准备

本赛季首循环联赛交锋时，红军在主场狂攻34脚却无果，最后只能和红魔互交白卷，这次在主将萨拉赫（Salah）周中进球的利好消息下，将更有信心冲击对手球门。

此前在非洲国家杯受伤的萨拉赫在伤愈后，首次在对垒布拉格斯巴达的比赛中首发即进球，克洛普希望过去13次对战曼联攻入12球的萨拉赫，能为球队增添火力。

“有他在球场上比在更衣室里更好，我们现在可以围绕他构建战术，他已为星期天的比赛做好准备。”

受伤前状态佳 红魔前锋霍伊伦德将复出

霍伊伦德在上个月的英超比赛四场进五球，当选月度最佳球员。（路透社）

红魔也有乐观的理由，此前受伤的前锋霍伊伦德（Hojlund）、后卫马圭尔（Maguire）及万比萨卡（Wan-Bissaka）本周都已恢复训练。曼联主帅滕哈格（ten Hag）说：“我想他们可以上场，我们（星期六）还有一堂训练，我们将观察他们恢复的情况，看来不错。”

霍伊伦德因肌肉受伤缺席了四场比赛，在这之前他状态火热，八场进八球，并连续六场破门。此外，相比起周中有比赛的红军，红魔上一次参赛是在上星期六（9日）战胜埃弗顿（Everton）的英超联赛，因此休息得更充分。滕哈格也呼吁球迷在主场给予全力支持，并表示球员们必须拿出最好的表现，才能打败战绩稳定的红军。