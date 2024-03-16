伊加与玛利亚争冠 重演两年前印第安韦尔斯网球决赛

（印第安韦尔斯法新电）世界第一的波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）本地时间星期六（3月16日）上午在美国印第安韦尔斯网球大师赛直落两盘胜出，将与希腊女将玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）重演2022年女单决赛。

赛会头号种子伊加仅用时68分钟便以6比2、6比1横扫31号种子玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk，乌克兰），隔了两年再打进该站赛事决赛。玛利亚则是以6比4、6比7（5比7）、6比2战胜本土作战的三号种子可可·高芙（Coco Gauff），闯入本赛季首个决赛。

伊加说：“我认为这是我在这里打得最利落的一场比赛。我在今天的比赛没有任何感到不自信的时候，我的感觉全是积极的。”

这是伊加自上个月的卡塔尔公开赛后，再次打入决赛。她本场比赛只有六次非受迫性失误。她的决赛对手是九号种子玛利亚。翻开两人的交手记录，玛利亚虽以三胜二负占上风，但近两次交手的胜者都是伊加。

双方最近一次交手正是两年前的印第安韦尔斯大师赛女单决赛，当时波兰女将以2比0夺冠。

玛利亚在击退了可可后说：“可可是个很出色的对手。我很高兴能再次打入这里的决赛。”

此赛事的上届女单冠军是哈萨克斯坦的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），但她因身体抱恙赛前就宣布退赛。