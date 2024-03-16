逆转上两届冠军队友 马龙林高远夺新加坡大满贯男双冠军

中国“双圈大满贯”得主马龙与林高远持外卡出战本届赛事男双项目，结果以3比2战胜卫冕冠军樊振东／王楚钦，夺得两人搭档以来的首个双打冠军。

时隔四年再度搭档，拿着外卡出战的中国组合马龙／林高远星期六（3月16日）击败队友、两届赛会冠军樊振东／王楚钦，夺得世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯男双冠军。

这是马龙与林高远搭档以来的首个冠军，他们开赛前没有世界排名，加上中国乒乓球协会已经报名了樊振东／王楚钦组合，因此他们本届是以外卡参赛的。面对配合时间更长的樊振东／王楚钦，马龙／林高远一度处于劣势，但他们没有轻易放弃，决胜局几度化解赛点，并最终以3比2（6比11、11比7、11比9、6比11、14比12）逆转获胜。

马龙（右）和林高远在颁奖仪式上笑容满面。（关俊威摄）

这也是马龙职业生涯中与他第11个男双搭档获得的第34个男双冠军，此前他与许昕、王皓、王楚钦、张继科和樊振东等人都配合并且夺冠过。

对于这个冠军的意义，林高远受访时说：“我觉得这次拿到冠军对我俩有着很大的信心提升，非常不容易，可能打了这么多次，这次发挥得最好。虽说经历的困难可能是最大的，有各种问题出现，但我们还是咬牙把握住每场球，每次遇到困难都坚持挺过去，这对我们来说都是很大的收获。”

林高远下星期二（19日）庆祝29岁生日，现场许多球迷高喊：“林高远生日快乐。”

当《联合早报》记者在赛后采访时问他这是不是今年最棒的生日礼物时，他露出灿烂笑容说：“对！”

通过这场比赛的夺冠成绩，马龙／林高远获得的2000积分将让他们直接升至世界第五。

女单半决赛打败陈梦 王曼昱携手陈梦女双夺冠

中国好手王曼昱（世界第三）和陈梦（世界第二）在女单半决赛重演2022年新加坡大满贯决赛的较量，王曼昱在先输一局的情况下完成逆转，以4比1（10比12、11比8、11比9、11比9、11比4）获得决赛资格。

不过，两人到了晚上却又从“对手”变成“战友”，在女双决赛中以11比5、11比6、11比5零封世界第五的台湾组合郑怡静／李昱谆，赢得冠军。

这是王曼昱获得的第三个新加坡大满贯女双冠军，她在前两届是与世界第一女单孙颖莎一同夺冠。

王曼昱星期天（17日）的女单决赛对手是世界第四的队友王艺迪，后者在半决赛以4比0（11比7、11比9、11比9、11比9、11比9）拿下世界第六的陈幸同，首进大满贯女单决赛。

星期天的男单决赛同样会是中国内战，世界第五的梁靖崑将挑战世界第二的王楚钦。

中国球员梁靖崑（红衣）在半决赛遭遇苦战，最终以4比2战胜台湾好手林昀儒晋级。（关俊威摄）

我国舒麟茜闯青少年球星挑战赛四强

WTT青少年球星挑战赛新加坡站在3月14日至17日举行，设有15岁和19岁以下年龄组。我国男单郭勇（世界第55）在19岁以下组2比3不敌日本球员坂井雄飞（世界第322），止步八强。

但世界第279的舒麟茜则在女单19岁以下组报捷，她以3比0完胜世界第222的中国球员纵歌曼打进四强。舒麟茜星期天下午2时将与世界第249的张翔宇争夺决赛权。