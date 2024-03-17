屠“龙”后再胜小波波夫 金廷首闯全英羽球决赛

全英羽毛球公开赛星期六（3月16日）进入半决赛阶段，印度尼西亚男单好手金廷延续八强力克头号种子安赛龙的势头，三局战胜法国选手克里斯托·波波夫（小波波夫），首次打入全英赛决赛。

世界第五的金廷在本地时间16日凌晨结束的复赛中，以8比21、21比18、21比19逆转世界第一的丹麦好手安赛龙，终结交手11连败。

他在决胜局18比12领先时，接连失误，被安赛龙连得六分，追成18比18。不过他稳住阵脚，在下来的拉锯战中得分，最终“屠龙”。

对于差点丢掉好局，金廷赛后告诉世界羽联：“我没有生气，只想专注于我下一分的策略。我当时领先很多分，我知道还没结束……（取胜）真是一个很重大的时刻，我对我的表现很满意。”

他在半决赛延续勇态，再次在19比21丢掉首局的情况下，以21比5、21比11逆转战胜世界排名第24的小波波夫。

金廷的决赛对手至截稿时还没出炉。另一场半决赛是金廷的队友乔纳坦和印度选手叻斯亚·森之间的争夺。

山口茜成功复仇安洗莹

女单方面，韩国的世界第一女单安洗莹和日本的赛会四号种子山口茜，继上周的法国公开赛决赛后再交锋。不过上周夺冠的安洗莹在首局发挥不佳，接着在决胜局腿部不适的情况下，10比21、21比19、14比21落败。

山口茜的决赛对手将是台湾的戴资颖（三号种子）及西班牙好手卡罗琳娜·马林（五号种子）之间的胜者。后两者的比赛至截稿时尚未开打。

日韩女双打败队友闯决赛

女双两场半决赛都是内战，韩国的赛会二号种子白荷娜／李绍希在半决赛和三号种子金昭映／孔熙容重演去年全英赛决赛戏码。前者经过三局苦斗，以21比17、18比21、21比16粉碎金昭映／孔熙容的卫冕梦。

白荷娜／李绍希的决赛对手是上周在法国公开赛夺得亚军的日本组合松山奈未／志田千阳。后者以21比15、21比12战胜队友宫浦玲奈／樱本绚子，连续两周闯入决赛。