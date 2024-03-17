三球完败给富勒姆 孙兴慜：该看镜子自我反省

（伦敦综合电）0比3完败给伦敦对手富勒姆（Fulham），错失跃升至积分榜排名第四的位置，“热刺”托特纳姆（Tottenham）队长孙兴慜赛后指出，所有队员都应该对着镜子自我反省。

上一轮联赛4比0狂胜抢四对手阿斯顿维拉（Aston Villa）后，热刺只要在本地时间星期天（3月17日）凌晨的比赛拿下富勒姆，即可超越维拉，进入积分榜前四。

然而热刺再次在场上表现出不稳定状态，客场0比3完败给富勒姆。穆尼斯（Muniz）在上半场结束前三分钟为富勒姆拔下头筹后，卢基奇（Lukic）下半场第四分钟再添一球，穆尼斯之后又在第61分钟攻入个人在该场比赛的第二个进球，助富勒姆取得3比0的大胜。

经过这场比赛，热刺依旧以53分排在积分榜第五的位置，落后第四的维拉两分。富勒姆则以38分位居第12。

孙兴慜：表现与态度不足 所有人该被狠狠地敲醒

热刺的韩国籍队长孙兴慜赛后称对成绩感到失望与沮丧。

他说：“这叫人非常失望与沮丧。所有人都该看着镜子，然后说自己错了。

“我们的表现不够好。我们没有坚持这个赛季所表现出来的努力。这样的表现，这样的态度并不足够。所有人都应该被狠狠地敲醒。”

对垒富勒姆的0比3败局，也终结了热刺本赛季在英超比赛场场进球的良好纪录。

孙兴慜补充说：“在英超赛，如果你没有做足准备，那就得准备接受惩罚。阿斯顿维拉是支很棒的球队，富勒姆也是。如果你没有付出百分百的努力，就会被惩罚。这三分不会免费获得。

“这是后退了两步。现在我们得向前迈进。这是不能被接受的表现，包括我自己。我们代表的是英超球队，是托特纳姆。这与我们这个赛季的表现相差甚远，让人看了很伤心。球迷不应该受到这样的对待，输掉这场比赛叫人非常难过。”