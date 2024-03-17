逆转通关 阿尔卡拉斯与梅德韦杰夫会师印第安韦尔斯大师赛决赛

（印第安韦尔斯路透电）卫冕冠军西班牙选手阿尔卡拉斯（Alcaraz，世界第二）本地时间星期天（3月17日）上午在美国印第安韦尔斯网球大师赛男单半决赛，以1比6、6比3、6比2逆转战胜意大利选手辛纳（Sinner，世界第三）。阿尔卡拉斯将与俄罗斯选手梅德韦杰夫（Medvedev，世界第四）争夺男单冠军。

梅德韦杰夫在另一场半决赛同样上演逆转好戏，以1比6、7比6（7比3）、6比2淘汰美国选手保罗（Paul）。

澳网冠军辛纳在首盘比赛以绝对优势取胜。然而在第二盘，阿尔卡拉斯凭一记势大力沉的正手破发，以3比1领先，并打出了连速度极快的辛纳都无法追到的网前球，将比赛拖入决胜盘。

决胜盘，阿尔卡拉斯先保发，辛纳在交换球权后左手似乎有些不适，随后阿尔卡拉斯利用辛纳频频失误两次破发，并用一个正手斜线球锁定胜利。

阿尔卡拉斯不仅守住世界第二的排名，也终结辛纳始自去年的19连胜。他说：“我保持了强大的心态，这很重要。我必须比首盘跑得更多、防守更好、失误更少，在场上保持强势。”

梅德韦杰夫在与保罗的比赛中同样逆转取胜。很快赢下首盘的保罗在第二盘挽救了两个盘点，但是丢掉了抢七。随后梅德韦杰夫让第三盘呈一边倒。

梅德韦杰夫说：“他（保罗）首盘打得令人难以置信，所以我觉得如果我想赢，就必须努力打得更好一些，打出让他觉得困难的球。我打出了一些这样的球，尤其是在他的发球局。”