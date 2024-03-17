曼市射下喜鹊考文垂屠狼 携手晋级足总杯半决赛

随着本场比赛的胜利，曼市成为英格兰足总杯历史上首支连续六个赛季踢进半决赛的球队，考文垂则是36年来首次挺进足总杯四强。

（伦敦综合电）上届冠军曼市（Man City）星期天（3月17日）凌晨成功在英格兰足总杯复赛主场以2比0击退纽卡斯尔（Newcastle），英冠球队考文垂（Coventry）则以3比2爆冷淘汰英超对手狼队（Wolves），双双闯入半决赛。

对阵纽卡斯尔的比赛，曼市中场罗德里（Rodri）第13分钟在禁区弧顶做球给左侧的贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva），后者推进禁区起脚射门，球击中防守球员变线入网，曼市1比0领先。

第31分钟，曼市后卫迪亚斯（Dias）分球右侧，又是席尔瓦突破假动作后，左脚射门，球砸在对方后卫博特曼（Botman）头上破门完成双响。

随着本场比赛的胜利，曼市成为英足总杯历史上首支连续六个赛季踢进四强的球队。曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后说：“我知道我们是为了赢得决赛而战，但要赢得决赛，你必须赢得前几轮比赛。”

“能像我们的球员那样奔跑和踢球是不可思议的。祝贺我们的团队，以前没有人做到过。”

考文垂前锋赖特绝杀

与此同时，身处英冠的考文垂客场3比2绝杀狼队晋级四强，为本赛季的杯赛征程书写了浓墨重彩的一笔。比赛第53分钟，考文垂先声夺人，凭借前锋西姆斯（Simms）在门前混战中的进球打破僵局，让狼队主场球迷顿时变得鸦雀无声。

第83分钟，狼队依靠后卫努里（Nouri）的门前抽射扳平比分。五分钟后，努里送上助攻，后卫布埃诺（Bueno）左脚低射，狼队反超比分。伤停补时第七分钟，西姆斯头球攻门，帮助考文垂2比2逼平狼队。仅过了三分钟，前锋赖特（Wright）在禁区内送出一脚弧线球，成功绝杀狼队，助考文垂36年来首次挺进英足总杯四强。

前锋赖特（右一）成功绝杀狼队，进球后奔向场边跪地庆祝。（路透社）

这场胜利对于考文垂来说无疑是里程碑式的壮举，西姆斯在赛后形容，这是一个伟大的时刻，“我为队员们感到骄傲，我们一直在努力，即使1比2落后，我们也从未放弃。”

“前往温布里球场征战会是一个伟大的时刻。我们要奋战到底。下一轮对阵英超强队会很艰难，但我们会全力以赴。”

值得一提的是，完成绝杀后考文垂主帅罗宾斯（Robins）冲向了狼队场边的一名球童，对着他怒吼、挥拳庆祝，赛后罗宾斯对自己的行为道歉。他说：“那个孩子之前把球丢在地上不给我们，笑着走开，这让我很恼火，所以我在他面前庆祝了一下。我并不常表现出情绪，但足总杯就是会让你心潮澎湃。”