戴维斯伤退 湖人不敌勇士

（洛杉矶综合电）美国职业篮球联赛（NBA）常规赛星期天（3月17日）上演一场焦点战，金州勇士（Golden State Warriors）客场128比121力克洛杉矶湖人（LA Lakers）。湖人球星“浓眉”戴维斯（Davis）伤退，詹姆斯（James）空砍40分。

本场比赛，勇士主力柯里（Curry）和格林（Green）复出登场。首节比赛，库明加（Kuminga）和维金斯（Wiggins）率领勇士占据上风，之后詹姆斯手感火热率领湖人完成反超，帮助球队带着六分的优势结束第一节。不过，浓眉在节末一次上篮时被对手打到眼部，导致眼角擦伤离场，退出本场比赛。第二节，克莱·汤普森（Klay Thompson）连续砍分，率领勇士67比66领先一分，结束上半场。

易边再战，柯里在第三节单节贡献13分，帮助勇士将分差拉大到两位数。詹姆斯末节挺身而出，但在最后1分50秒左右，计时器“崩盘”出现故障。调整多次后，仪器仍无法正常操作，最终只得改成现场主持人播报最后五秒进攻时间。最终勇士以七分优势取胜。

此役战罢，勇士反超湖人升至西部第九，湖人跌至西部第十。

谈及戴维斯的伤势，湖人主帅哈姆（Ham）赛后说：“他左眼有些看不清……队医在努力处理，最重要的是确保他没事，我们很快就会知道他的最新情况。”

谈到因计时器故障最后时刻比赛长时间暂停，勇士主帅克尔（Kerr）说：“这很奇怪，似乎每年都会出现几次计时问题。这是我经历过最极端的情况了，备用装置也不能正常使用，这是不幸的。我为球迷感到难过。这是一场精彩的比赛，但在最后两分钟，每个人都面面相觑，不知道该怎么做。”