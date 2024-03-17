舒麟茜夺WTT青少年女单亚军 王楚钦王曼昱大满贯称王封后

我国乒乓球球员舒麟茜夺下WTT青少年球星挑战赛新加坡站U19女单亚军。中国球员王曼昱和王楚钦分别获得WTT新加坡大满贯赛女单和男单冠军。

我国乒乓球球员舒麟茜（17岁，U19世界第141）星期天（3月17日）在华侨银行体育馆举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）青少年球星挑战赛新加坡站，获得19岁以下组（U19）女单亚军。

我国17岁乒乓球球员舒麟茜（图）在U19女单半决赛逆转战胜中国球员张翔宇，晋级决赛。（王晨晓摄）

舒麟茜在半决赛先输两局的情况下，以3比2（7比11、7比11、11比9、11比9、11比6）逆转战胜中国球员张翔宇。在决赛中，她0比3（7比11、2比11、10比12）不敌中国球员覃予萱（U19世界第10）。

舒麟茜接受《联合早报》采访时说：“能进决赛，我很开心，之前完全没想到，本来的目标是打出小组赛。我尽力比赛，也享受了过程。我在决赛对阵覃予萱的目标是能赢下一局，因为之前在小组赛对她是0比3落败。尽管没有赢下一局，但我发挥得比小组赛时好。

“这是我在WTT青少年球星挑战赛的首个奖杯，因为在新加坡得到了很多支持，所以这个亚军尤其特别。”

小组赛出线后，舒麟茜连胜三名首次交手的中国球员，包括在16强赛以3比1战胜徐奕（U19世界第五）、八强赛以3比0战胜纵歌曼（U19世界第19），以及半决赛击败张翔宇（U19世界第62）。

舒麟茜说：“教练井浚泓让我只把她们当成对手，而不是不可战胜的中国球员，所以我在场上就是放开了打。

“感觉这几名也参加过WTT成人赛事的中国球员打球成熟、敢于搏杀、头脑清晰，我向她们学习了很多。我在本次赛事取得的一些胜利给了自己信心，接下来也要更多地训练，弥补不足。”

舒麟茜在打球的同时，也是义安理工学院一年级的商学院学生。

王曼昱王楚钦胜队友 分获女单和男单冠军

王曼昱（中国）在WTT新加坡大满贯女单决赛以4比1（11比8、11比5、11比4、7比11、11比1）战胜王艺迪（中国），夺得冠军，排名将在下一期回升至世界第二。

首局比赛，两人比分胶着，8平后，王曼昱在关键分攻击战术奏效，并继续控制节奏，连拿三局。

第四局，王艺迪在发球和落点的控制上加以变化，并加快球速，取得领先，而王曼昱集中精力，将比分追至7平，随后王艺迪变换节奏，扳回一局。但王曼昱在第五局坚定进攻，赢得比赛。

中国球员王曼昱夺得WTT新加坡大满贯赛女单冠军。（谢智扬摄）

王曼昱说：“能在2024年奥运会前拿到这个冠军，我很开心。临近奥运会的每一场比赛，我都很珍惜，这个冠军是我一直以来的目标。我在这次赛事并不是一帆风顺的，也有在五局三胜的前期打满五局，以及在七局四胜的阶段打了六局的情况，经历了困难和挑战，最后和队友在决赛相遇很开心，这也是互相学习的过程。 ”

王楚钦（中国，世界第二）在男单决赛以4比1（11比6、11比8、13比11、9比11、11比6）击败梁靖崑（中国），夺得冠军。

中国球员王楚钦夺得WTT新加坡大满贯赛男单冠军。（谢智扬摄）

王楚钦说：“赛事积分高，赛前我有一定的压力，但在场上打得释放、专注，体验到了比赛痛苦和开心的瞬间。”