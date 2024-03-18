印第安韦尔斯网球赛 阿尔卡拉斯伊加称王封后

（印第安韦尔斯综合电）西班牙选手阿尔卡拉斯（Alcaraz，世界第二）本地时间星期一（3月18日）早上在美国印第安韦尔斯网球大师赛蝉联男单冠军，波兰选手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek，世界第一）时隔两年再夺女单冠军。

阿尔卡拉斯以7比6（7比5）、6比1战胜俄罗斯的梅德韦杰夫（Medvedev，世界第四），连续两年在决赛上力压梅德韦杰夫夺冠。

这是20岁的阿尔卡拉斯自去年7月温网以来的首个冠军。他也成为自乔科维奇（Djokovic）在2014年至2016年间取得三连冠以来，首名在这项赛事卫冕的选手。

阿尔卡拉斯在本赛季的开局磕磕绊绊，澳网止步八强，还因脚踝受伤临时退出2月份的里约热内卢公开赛。谈到来到印第安韦尔斯之前的心情，他说：“我有很多疑虑，这次取胜、夺冠对我来说意义重大，因为我克服了头脑中和身体上的很多问题。

“重要的是享受打网球的过程。我踏上球场，就会投入比赛。我在这项赛事中找回自我。”

伊加在女单决赛横扫希腊选手

伊加则在女单决赛中以6比4、6比0横扫希腊选手玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari，世界第九）。

22岁的伊加1月在澳网第三轮出局。她说：“澳网之后的日子并不好过，我一直努力打好比赛，处理好心理上的一切。”

对于在本届赛事夺冠，伊加说：“我真的为自己感到骄傲，非常高兴。尽管这场比赛从分数上看，好像都在我的掌控之中，但从头到尾并不是那么容易的。我很开心能在这届赛事进步，这让我信心十足。”

伊加两年前也曾在印第安韦尔斯大师赛决赛上击败玛利亚夺冠。