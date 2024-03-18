大巴黎6比2狂扫蒙彼利埃 姆巴佩本季联赛二度“戴帽”

（蒙彼利埃综合电）在过去三场联赛踢和后，法甲领头羊巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain，PSG）于本地时间星期一（3月18日）凌晨的法甲联赛重展雄风，客场以6比2狂扫蒙彼利埃（Montpellier），将领先优势扩大至12分。

法国球星姆巴佩（Mbappe）此役上演了他在本季联赛的第二个帽子戏法。这是他为大巴黎出战的第200场联赛，在各赛事为球队贡献的进球也累计到了250个。

在第14分钟助队友维蒂尼亚（Vitinha）首开纪录后，姆巴佩八分钟后小角度亲自破门。

尽管开赛不久就以两球落后，但蒙彼利埃毫无气馁，在第30分钟凭翼锋诺尔丁（Nordin）的近距离头球收复一城。

上半场补时第二分钟，大巴黎因门将唐纳鲁马（Donnarumma ）在禁区内撞倒对方球员库利巴利（Coulibaly）而送出罚球，蒙彼利埃队长萨瓦尼耶（Savanier）主罚一蹴而就，让两队以平等身份进入下半场。

然而，姆巴佩在下半场开赛第五分钟便梅开二度。随着在首循环赛进球的李刚仁于第53分钟再攻陷蒙彼利埃的城门，姆巴佩第63分钟“戴帽”，门德斯（Mendes）第89分钟替补建功，巴黎圣日耳曼最终以6比2大胜蒙彼利埃。

大巴黎主帅恩里克（Enrique）赛后称自己是“幸运的男人”，“因为我拥有令人难以置信的球员，他们具备巨大的素质和精神.......为每场比赛而战。

“我们希望能尽快赢得锦标。”