英足总杯“双红会” 红魔加时绝杀红军晋级半决赛

利物浦英超积分榜排名第二，曼联第六。此役成功以下克上，红魔主帅滕哈格赛后直言这让球队获得了信念和能量。

（曼彻斯特综合电）英格兰足总杯复赛星期天（3月17日）晚迎来“双红会”，“红魔”曼联（Man Utd）在老特拉福德球场经加时以4比3险胜“红军”利物浦（Liverpool），挺进半决赛，主帅滕哈格（Ten Hag）认为，球队能战胜利物浦，就能战胜任何对手。

主场作战的曼联开局顺利，比赛仅过10分钟便依靠中场麦克托米奈（McTominay）的跟进补射取得领先。然而，利物浦在上半场即将结束前由麦卡利斯特（Mac Allister）和萨拉赫（Salah）分别在第44分钟和上半场加时第二分钟连入两球，曼联转瞬间陷入被动。

利物浦前锋萨拉赫门前轻松破门，帮助红军反超比分。（路透社）

落后的曼联在下半场一直在寻找机会，直到替补上场的安东尼（Antony）在第87分钟低射破门，扳平比分，才将比赛拖入加时。

第105分钟，红军边锋埃利奥特（Elliott）禁区外攻门，球蹭到曼联防守球员后变线钻入球网，胜利的天秤又一次倾向利物浦。但在第112分钟，利物浦前锋努涅斯（Nunez）后场出球被曼联拦截，麦克托米奈得球后直塞妙传拉什福德（Rashford），这名英格兰射脚在禁区内低射入网，将比分扳为3比3。

加时赛补时阶段，曼联发起快速反击，前锋加纳乔（Garnacho）长驱直入后分球给高速插上的迪亚洛（Diallo），这名21岁科特迪瓦小将射远角命中，为球队攻入制胜一球。

滕哈格赛后形容，这场胜利让球队获得信念和能量，或许能做出惊人的事情。“我认为如果我们能击败利物浦，就能击败任何球队。”

滕哈格也说，球队前35分钟交出了本赛季最好的表现，大家在场上真的就像一个团队。“但球员之间的空位太大了，在对阵利物浦的比赛中你不能允许这种情况发生。

“我们必须做出改变。我们陷入险境，面对一对一的情况，但球员们的表现很棒，不论是心态还是态度都很好。”

克洛普：第一次看到球队如此挣扎

红军主帅克洛普（Klopp）赛后则用“超级激烈”来形容本场比赛。他坦言：“这是我第一次看到我的球队如此挣扎。事实如此，我们最近踢了很多场比赛。

“恭喜曼联，他们也非常努力地战斗。”

随着这场败仗，利物浦要实现本季横扫四冠，为即将在本赛季末离队的克洛普完美践行的目标已无法实现。

曼联接下来将在英足总杯半决赛中面对英冠球队考文垂（Coventry），后者稍早前以3比2击败英超的狼队（Wolves）。