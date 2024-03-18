惊险淘汰莱斯特 蓝军英足总杯半决赛硬碰曼市

（伦敦综合电）成功在英格兰足总杯复赛4比2淘汰“狐狸”莱斯特（Leicester），进入半决赛，但“蓝军”切尔西（Chelsea）主帅波切蒂诺（Pochettino）与前锋斯特林（Sterling）却遭自家球迷喝倒彩，波切蒂诺呼吁球迷给予他及斯特林更多的信任。

面对低一个级别的英冠球队，并且最终只剩下10人作战的对手，蓝军这场比赛胜得并不轻松，甚至有些狼狈。

库库雷拉（Cucurella）与帕尔默（Palmer）上半场的进球为切尔西掌控了大局，然而迪萨西（Disasi）第51分钟的乌龙球，加上马维迪迪（Mavididi）第62分钟的扳平球，却令蓝军球迷的不满情绪暴涨。

随后两队陷入苦战，谁都无法再取得进球，哪怕是莱斯特球员多伊尔（Doyle）在第73分钟直接被红卡罚下，蓝军占据人数优势，也难越狐狸雷池半步。

一直到伤停补时阶段，蓝军才由候补上场的丘库埃梅卡（Chukwuemeka）与马杜埃凯（Madueke）的进球，取得4比2的胜利。

波切蒂诺希望球迷给予更多耐心

除了面对低级别对手惊险晋级外，蓝军本赛季在英超的表现也极度不稳定，目前只能排在积分榜第11的位置，球迷因此在比赛中向波切蒂诺以及在上半场踢失罚球的斯特林喝倒彩。

对于球迷的不满，波切蒂诺坚持他目前所做的一切都是正确的，呼吁球迷给予他更多耐心。

他说：“我们在组建球队的过程中。我很清楚知道该怎么管理这个过程。球迷所要的是赢球，而我们也做到了。

“球迷要到温布里，我们也做到了。他们需要信任我，我会以我认为最佳的方式管理这支球队。

“我们需要尊重他们（球迷）的想法，同样的他们也得尊重我们的决定。”

对于本赛季一直状态不佳，成为球迷攻击对象的斯特林，波切蒂诺说：“我们需要支持他，他是名了不起的球员。他拥有超过10年的英超经验。”

进入半决赛后，蓝军将迎来更严峻的考验，他们将面对上赛季的三冠王曼市（Man City），要晋级决赛肯定得拿出更强的表现。