目标达成 击剑手阿米塔获巴黎奥运参赛资格

（新加坡讯）我国花剑选手阿米塔成功获得巴黎奥林匹克运动会个人项目的参赛资格，这将是她第二次参加奥运。

新加坡击剑总会星期一（3月18日）发文告说，于上周末在美国华盛顿结束的国际击剑总会大奖赛中，阿米塔获得第20名的名次，因此获得参赛资格。

根据目前的资格赛程序，世界排名前四的击剑团队都将有资格直接参加奥运会。国际击剑总会四个赛区（欧洲赛区、亚洲大洋洲地区、美洲地区和非洲地区）中排名最高的参赛队伍也将获得参赛资格。

而在这四个赛区中未能通过团体赛达标的选手，将可通过个人成绩获得参加奥运会的资格。现世界排名第28位的阿米塔符合这一条件，而她也成为我国首位通过这条路径获得奥运会参赛资格的击剑运动员。

阿米塔在文告中说：“我很高兴能够锁定巴黎的一个席位，这是我过去两年的目标。在接下来的三个月里，我将在新加坡的花剑总教练奥列格·马采查克（Oleg Matseichuk）指导下专注于磨炼自己的技能，希望在奥运会上为新加坡争光。”

教练：阿米塔是我国在奥运会上最大希望

马采查克说，阿米塔是我国在奥运会上最大的希望。“我们将尽我们所能，帮助她在接下来的三个月好好备战奥运。”

新加坡击剑总会会长萧慧莉说，阿米塔再次为新加坡写下新的历史，“我们将一如既往地给予她所需的全力支持，我感谢新加坡体育学院和新加坡体育理事会为她的奥运之旅所提供的帮助”。

2021年东京奥运会，阿米塔与我国另一名击剑选手可丽雅携手出战，但两人均止步32强。