格里耶兹芒脚踝受伤 七年多来首次缺席法国队

（巴黎法新电）前锋格里耶兹芒（Griezmann）因为脚踝受伤，将无法代表法国队出战接下来的友谊赛，连续代表法国国家队出战的纪录终止在84场。这同时也是法国国家队七年多来首次没有这名体育马德里（Atletico Madrtid）前锋助阵。

法国足总星期一（3月18日）确认，格里耶兹芒因为脚踝受伤没有列入对阵德国和智利的友谊赛的大名单，这是他自2016年11月以来首次缺阵。2017年6月对垒英国的友谊赛，格里耶兹芒担任候补未上阵，此后他参与了法国队的每一场比赛，至今总共代表国家队127次，攻进44球。

拉齐奥（Lazio）中场贡多齐（Guendouzi）被征召入队，取代格里耶兹芒的位置。这是贡多齐自卡塔尔世界杯以来，首次入选法国队。

法国足总表示，主帅德尚形容格里耶兹芒对于法国队来说“不是不可替代，却是个关键球员”，但他最终还是接受了队医的建议。

这名32岁的前锋之前缺席了体马的四场比赛，在上周回归并在欧冠赛对阵国际米兰（Inter Milan）的比赛中进球，体马最终通过点球大战晋级复赛。

他还在星期天（17日）西甲联赛0比3输给巴塞罗那的比赛中，半场替补为体马上场。

德尚说：“安托万（格里耶兹芒）的脚踝有问题，尽管他昨晚踢了45分钟，但脚踝还是有些不适。”

贡多齐为法国队出场七次并攻入一球。 他上一次出场是在卡塔尔世界杯小组赛的最后一场比赛，当时法国0比1不敌突尼斯。

德尚说：“以安托万的水平来说，我们找不到另一个具有他特点的球员。找到替代他位置的球员非常非常困难，我们会以另一种方式处理这个情况。”