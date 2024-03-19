爱德华兹飞身隔扣技惊四座 灰狼逆转爵士取三连胜

（盐湖城综合电）明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）双星唐斯（Towns）与戈贝尔（Gobert）缺阵，爱德华兹（Edwards）扮演救世主，飞身隔扣柯林斯（Collins）技惊四座，并率领球队于星期二（3月19日）客场114比104逆转战胜犹他爵士（Utah Jazz），取得三连胜。

本场比赛，灰狼当家球星爱德华兹表现亮眼，出战38分钟，投篮23投13中，三分球八投两中，砍下32分、七个篮板和八次助攻。

比赛第三节还剩5分29秒时，爱德华兹飞身隔扣柯林斯，直接点燃替补席。

爱德华兹赛后谈到自己的暴力隔扣时指出，本以为会扣飞，因为离篮筐不够近，“但不知怎么的，上帝给了我这个机会。

“我一直梦想着飞跃别人头顶扣篮，就像卡特跃过别人，或者像麦迪那样，那是我有史以来最喜欢的扣篮之一。”

不过，在上演这记飞扣时，爱德华兹的左前臂似乎击中了柯林斯的脸，后者随后倒在了地上。柯林斯先是被评估为脑震荡，但体育媒体“The Athletic”赛后报道说这只是一个瘀伤。

当天另外几场比赛，洛杉矶湖人（LA Lakers）136比105大胜亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），金州勇士（Golden State Warriors）112比119不敌纽约尼克斯（New York Knicks）。