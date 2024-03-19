又一球会因违规被扣分 英超财务规章备受争议

诺丁汉森林因违反利润和永续发展的财务规章而被扣四分，跌入英超降级区。此前埃弗顿也遭扣分。这项规章是什么，又为何备受争议？

（曼彻斯特法新电）英超球队诺丁汉森林（Nottingham Forest）因违反财务规章被扣四分，跌入英超降级区。

这是继埃弗顿（Everton）被扣六分后，又一支因财务违规被扣分的球队。

英超目前面临赛季结束后由法庭决定球队是否降级的尴尬局面，而上诉程序的截止日期是联赛结束后的五天。

法新社体育整理出为何这些规章经常受到批判，以及接下来可能出现的情况。

这些规则是什么？

英超球会在三年评估期内亏损不可超过1亿零500万英镑（约1亿7900万新元）。如果一支球队没有连续三年在英超，那么每年的金额将减少2200万英镑。

诺丁汉森林在2022年，时隔23年才由英冠升回英超，可亏损额减少4400万英镑，不得超过6100万英镑。

不过在这些亏损额中，有些项目是能扣除的，例如有利于球会或足球发展的开销，包括基础设施、青年发展和女子足球方面的支出。

为什么有争议？

利润和永续发展规章旨在限制球会的支出，使其量入而出，量力而行。

然而，这些规章经常遭到批评，有帮助老牌精英球会维持特权地位的嫌疑，因为这些球会拥有更大的体育场和更多球迷对应的更高价值商业交易，还经常参与利润丰厚的欧洲足球赛事，从而赚取最多利润。

诺丁汉森林指责英超以一种“破坏足球金字塔流动性”的方式限制各球队的雄心壮志。尽管纽卡斯尔（Newcastle）获得沙特主权财富基金的支持，但他们本赛季在一定程度上因支出受限而止步不前。

英超联赛草率的制裁政策也备受争议。对违规行为没有固定的处罚标准，因此由一个独立小组来决定扣多少分。

诺丁汉森林超出上限的违规金额为3450万英镑，多于埃弗顿违规的1950万英镑。然而，埃弗顿受到的处罚更严厉。

案件审理所花的时间也是一个问题，所有在积分榜垫底、为存活而战的球队因此不清楚自己的处境。

诺丁汉森林被扣分后排名倒数第三，落后少赛一场的埃弗顿四分。但埃弗顿可能会受到更大的惩罚，因为他们已承认在上赛季结束前的三年内二次违规。

接下来会发生什么？

由于拥有足坛最大的电视转播权交易，英超球会已经习惯在转会市场上大手大脚。但在1月的转会窗口，英格兰球会的转会支出崩溃，主要是许多其他球会也担心会受到制裁。

据报道，切尔西（Chelsea）在新东家入主后的前三个转会窗口花费超过10亿英镑买入新球员，他们须要收回大约1亿英镑的资金才能避免违规。

随着英超与欧洲足联新的球队成本控制规则接轨，规则将发生变化。目前的1亿零500万英镑限额将改变，球会只能将收入的一定比例用于转会费、球员和教练工资，以及经纪人费用。