新加坡女羽队时隔10年再角逐尤伯杯

上个月在马来西亚雪兰莪举行的亚洲团体锦标赛是本届汤尤杯的资格赛，虽然我国女队小组赛未出线，但得益于法国和苏格兰的退赛，她们凭借团体世界排名获得尤杯参赛权。

得益于法国和苏格兰球队退赛，新加坡和香港女队得以参加4月28日至5月5日在成都举行的尤伯杯女子羽毛球团体赛，这是我国自2014年后再度参加这项两年一度的赛事。

不过新加坡男队没有获得汤姆斯杯男子羽毛球团体赛参赛权，汤尤杯在同个场地进行。

这是新加坡自2014年后首次参加尤杯，上一次得追溯到2014年，当时男女队都亮相了汤尤杯。新加坡羽毛球总会技术总监马丁·安德鲁接受《联合早报》采访时说，他们获得世界羽联的邀请后就决定接受。

“世界羽联邀请我们派出一支队伍参加尤伯杯，我们接受了这个邀请。这对我们的女孩来说是个很好的机会，她们可以和世界上最好的球队竞争。我们还不知道抽签结果，所以不能对对手发表评论。”

根据介绍，世界羽联会在星期五（22日）抽签。

安德鲁说：“我们没有在资格赛获得参赛资格，但基于我们的团队世界排名，有空位时我们被邀请了。单打球员和双打球员的比赛目标会有所不同，这些目标将由选手个人设下。这是个让球员获得宝贵经验的机会，我们正在为2025年东南亚运动会及以后的比赛努力。”

上个月在马来西亚雪兰莪举行的亚洲团体锦标赛是本届汤尤杯的资格赛，只有打进四强的球队才能获得参赛资格，我国男队当时止步八强，女队则是小组赛未出线。

我国男单和混双亮相瑞士公开赛

我国羽将骆建佑本周转战瑞士公开赛。（档案照片）

与此同时，我国羽毛球代表结束全英赛后并没有马上返回狮城，头号男单骆建佑和混双夫妻档许永凯／陈薇涵将参加星期二（19日）开打的瑞士公开赛（超级300赛）。

世界第11的骆建佑是本站赛事的三号种子，他的首圈对手是台湾的林俊易（世界第22），这会是两人首次在巡回赛交手。

骆建佑上周在全英赛不敌“马来西亚一哥”李梓嘉止步次圈，这次在瑞士公开赛两人同样被分在上半区。李梓嘉是头号种子，他和骆建佑最快也会在半决赛交手。

我国混双组合许永凯／陈薇涵将在首圈遭遇艰巨挑战，对手是来自马来西亚的三号种子陈堂杰／杜依蔚。

根据世界羽联的交手记录，这会是世界第19的许永凯／陈薇涵首次在巡回赛挑战世界第九的陈堂杰／杜依蔚。

由于受伤关系，我国头号女单杨佳敏结束全英赛后不会参加其他欧洲赛事。上届的瑞士公开赛男女单冠军得主这次都会亮相，他们是渡边行贵（日本，八号种子）和李美妙（泰国，八号种子）。