上诉成功获外卡 西蒙娜本周重返迈阿密网球公开赛

（迈阿密路透电）罗马尼亚网球名将西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）上诉成功后，将在来临的迈阿密公开赛重返赛场，女单首轮将迎战西班牙好手宝拉·巴多萨（Paula Badosa）。

前世界第一、两届大满贯得主西蒙娜就兴奋剂问题上诉成功后，禁赛期从原本的四年减至九个月，意味着已一年多没比赛的她随时都能重返赛场。

迈阿密公开赛属高级别赛事，无世界排名的西蒙娜获得外卡出战，这是她职业生涯第10次出战这项比赛，历来最好成绩是两度打进四强。

32岁的西蒙娜星期三（3月20日）的首轮对手是世界排名第80的宝拉，她过去对后者的战绩是两胜零负。若能顺利晋级，等待她的对手是白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。

不过，世界排名第二的阿丽娜不确定会否出战。她星期二（19日）遭遇重大打击，男友科利佐夫（Koltsov）突然去世，终年42岁。

科利佐夫是一名前冰球运动员，萨拉瓦特·尤拉耶夫冰球俱乐部写道：“我们深感遗憾地通知大家，教练康斯坦丁·科利佐夫已经去世。他是一个坚强开朗的人，受到球员、同事和球迷的喜爱和尊重，康斯坦丁将永远载入我们俱乐部的历史。”

这是阿丽娜在五年内痛失的第二个挚爱，她的父亲在2019年因病逝世，当时她一度萌生退役念头，用了很长时间才从悲痛中走出来。

此外，已确定退赛的有美国公开赛前冠军、英国女将艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu），她因腰背伤势，在开赛前就宣布退出争夺。

世界排名第288的艾玛最近发挥得还算理想，她在上周的印第安韦尔斯大师赛第三轮输给阿丽娜。