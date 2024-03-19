世界杯亚洲区外围赛两次对阵雄狮 中国男足要全胜取六分

（新加坡综合电）中国男足将与新加坡雄狮在来临星期四（3月21日）于新加坡国家体育场，展开2026年世界杯亚洲区外围赛客场回合。

中国目前以一胜一负在积分榜上排名第三，小组最弱的新加坡则两战全败排在榜末。

对于亚洲排名第13位的中国对垒第31位的新加坡，本月8日才上任的中国主帅布兰科·伊万科维奇（Branko Ivankovic）表示，在两回合比赛拿下六分是首要目标。两队的次回合较量，将在下周二（26日）进行，中国届时将在主场作战。

星期一（18日）下午抵达新加坡后，中国队在晚间首次训练。除了单独接受守门员指导的门将颜骏凌，以及未参加合练的右后卫邓涵文，其余24名球员分成两组做了半场攻防演练，并包含有针对性的战术部署。

此前，中国男足在深圳还训练了一周。伊万科维奇在选人上有了变化，主要是归化球员艾克森和费南多加入集训名单。对于不久前从膝盖肌腱伤情中恢复的艾克森，伊万科维奇表达了信任：“他的膝盖基本康复，在场上踢五至10分钟将对球队起到积极作用。”

近年来，中国对阵弱旅时战绩不佳，让外界对队伍的信心减退。伊万科维奇说：“我们要踢出自己的足球哲学，打出强度和战术。我知道新加坡队一定也想到了这点，但我是中国队的教练，我会要求我的球员们做好自己。”

后卫刘洋说：“最近主帅说过球队氛围比较轻松，但不能只有轻松，精神上还是要谨慎。来之前已知这边天气比较湿热，场地跟国内也不太一样，但我们会全力准备，打好比赛。训练方面，我在后卫这边着重训练了防守走位、阵型和团队协作，希望可以在比赛中做好防守。”