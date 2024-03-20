英媒：曼联新老板欲换帅 索思盖特获压倒性支持

（伦敦综合电）尽管日前刚带领“红魔”曼联（Manchester United）在英格兰足总杯复赛中淘汰历史宿敌“红军”利物浦（Liverpool），晋级半决赛，但曼联主帅滕哈格（ten Hag）恐怕还是难逃下课命运。

根据英国《每日星报》的独家报道，曼联新老板拉特克里夫（Ratcliffe）今夏有意换帅，此前会见了多位曼联名宿，询问他们有关新帅人选的意见，结果现英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）获得压倒性的支持。

据了解，以索思盖特取代滕哈格的想法也普遍获得现役曼联球员的支持，即将从纽卡斯尔（Newcastle）转投曼联怀抱的足球总监阿什沃思（Ashworth）亦是索思盖特好友。两人曾在英格兰足总共事，据报道索思盖特之前能执掌“三狮军团”英格兰国家队教鞭，阿什沃思扮演了一定的角色。

索思盖特在2013年担任英格兰21岁以下队教练，2016年欧锦赛后升任为国家队教头，这七年多来助球队踢进2018年世界杯半决赛及2021年欧锦赛决赛，2022年世界杯则止步于八强。来临6月，他将第二次率领三狮军团征战欧锦赛，同时也是他的第四个大赛。

索思盖特尚未答应续约英格兰国家队

现年53岁的索思盖特与英格兰国家队的合约将于今年底到期。据了解，英格兰足总已向他提供了一份新合同，但他仍未答应续约。

虽然在国家队的表现有目共睹，但索思盖特其实没有太多执教球会的经验，唯一执教过的是现英冠球队米德尔斯伯勒（Middlesbrough），而那也已经是15年前的陈年旧事了。

此外，拉特克里夫若想在下赛季之前得到索思盖特，他也必须为对方赔偿约80万英镑（约137万新元）的违约金给英格兰足总，但这些对拉特克里夫来说似乎都不是问题，最困扰着他的是，索思盖特拒绝在欧锦赛前决定未来。