迈阿密网球公开赛 西蒙娜解禁复出首战遭逆转

（迈阿密路透电）罗马尼亚网球名将西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）重返网坛无缘开门红，她在星期二（3月19日）的迈阿密公开赛迎战世界第80的西班牙女将宝拉·巴多萨（Paula Badosa）1比2落败，止步女单首圈。

这是西蒙娜因药检呈阳性被禁赛后首度回归。她原本被禁赛四年，后被减至九个月，但从被验出阳性至今，她已有18个月未参加巡回赛。尽管没有世界排名，她还是通过外卡获得迈阿密公开赛的参赛权。

在与宝拉过去的交手记录上，西蒙娜以两胜零负占上风。在首盘比赛中，她火力全开，以6比1轻松拿下，但宝拉在后两盘表现更好，最终以6比4、6比3完成逆转，晋级次圈。

宝拉接下来的对手是世界第二的白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。

尽管回归后出师不利，西蒙娜仍认为这是非常特别的一天。她说：“我有很多正面的情绪，看到这么多人支持我，感觉真的很好，他们给了我很多力量。”

卡罗琳对西蒙娜持外卡参赛有意见

不过，前世界第一的丹麦女将卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）对西蒙娜持外卡参赛有意见。

她说她非常喜欢西蒙娜，并说两人的感情很好，只是在兴奋剂这件事上她有自己的观点。

“我过去直言不讳地表达过我对兴奋剂的看法。我一直想要一项干净，对每个人都公平的运动。这并不是针对西蒙娜，但如果有人故意作弊，有人兴奋剂检测呈阳性，我认为他们不应该获得外卡。”

卡罗琳还补充道，那些服了兴奋剂的球员若想回来打球，应该从最低级别的比赛打起。

对于卡罗琳的言论，西蒙娜（图）表示不同意。（法新社）

针对这样的言论，西蒙娜说：“我没有做错任何事。我没有作弊，没有服用兴奋剂。如果我们看到国际体育仲裁法庭的决定，它是一种受污染的补充剂，不是兴奋剂。我从来没有和兴奋剂有过任何关系，我没有服用兴奋剂，所以我不是骗子。”