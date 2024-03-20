巴黎奥运篮球赛小组抽签 美国男篮与塞尔维亚强强对话

（巴黎综合电）巴黎奥运会男篮抽签结果出炉，美国被分到C组，同组的包括欧洲劲旅塞尔维亚，意味着赢得上季美国职业篮球联赛（NBA）总决赛最有价值球员（MVP）的塞尔维亚球星约基奇（Jokic）提前与美国交手。

巴黎奥运男子和女子篮球赛星期二（3月19日）在瑞士的国际篮联总部进行抽签，男女各12支球队被分到A、B和C三个组别。小组采取循环赛的赛制，各组首两名加上两支表现最好的第三名球队将晋级八强。

男篮方面，美国被分到C组，同组的球队有塞尔维亚、南苏丹和波多黎各赛区的胜者。

美国目前世界排名第一，塞尔维亚第四， 南苏丹第33。美国男篮在这一小组中的最强对手，无疑是NBA巨星约基奇领衔的塞尔维亚。这名中锋上季率领丹佛金块（Denver Nuggets）夺下总冠军，并赢得总决赛MVP。塞尔维亚是2023年男篮世界杯亚军，除了约基奇，他们预计会派出比世界杯更强的阵容来冲击奥运奖牌。

美国男篮在小组赛将遭到NBA总决赛MVP约基奇（图）领衔的塞尔维亚挡道。（路透社）

第一次参加奥运男篮赛的南苏丹则拥有备受瞩目的17岁中锋卡曼·马鲁阿奇（Khaman Maluach），他将加入杜克（Duke）男篮，出战2024-25赛季的美国大学体育协会（NCAA）篮球联赛，并是NBA在2025年的状元大热门。美国的C组第三个对手将在波多黎各赛区的六支球队中产生。

名宿安东尼：美国势必全力以赴

曾经协助美国摘下三枚奥运男篮金牌的NBA名宿卡梅隆·安东尼（Carmelo Anthony）谈到抽签结果时说：“身为美国的一分子，我们知道我们必须全力以赴。比赛在法国举行。法国有一支非常非常优秀的球队。他们将努力保护自己的主场，并为自己的球迷和国家做他们必须做的事情。这将是令人兴奋的。”

从未获得奥运冠军的法国在2020年东京奥运会以五分之差败给美国，收获他们历来的第三面银牌。他们本届被分到B组，对垒德国、日本和拉脱维亚赛区的胜者。

女篮方面，同样赢得东京奥运金牌的美国女篮则与德国、日本和比利时被分到C组。澳大利亚名宿佩妮·泰勒（Penny Taylor）谈到九度摘金的美国女篮时说：“她们正处于比赛的顶峰。我认为每个小组都有自己的难度。但我认为美国、比利时和日本分在一组，这显然是一个挑战。”

奥运男篮分组：

A组：法国、美国、新西兰亚非附加赛胜者

B组：阿根廷、摩洛哥、乌克兰、U23亚洲杯季军

C组：西班牙、埃及、多米尼加、U23亚洲杯亚军

D组：巴拉圭、马里、以色列、U23亚洲杯冠军

奥运女篮分组：

A组：法国、哥伦比亚、加拿大、新西兰

B组：美国、非洲球队2、德国、澳大利亚

C组：西班牙、日本、非洲球队1、巴西