新中大战一触即发 两新帅处子秀表现成焦点

这是雄狮主帅小仓勉上任后的首场国家队比赛，如果不胜，不仅雄狮将基本失去小组出线希望，估计小仓勉接下来在雄狮的执教道路也会更加曲折。

新加坡男子国家足球队“雄狮”星期四（3月21日）晚上将坐镇国家体育场，与中国队展开世界杯亚洲区外围赛次轮第三场小组赛的较量。由于这是双方新帅的处子秀，因此备受外界关注。雄狮新帅小仓勉呼吁球员在争取胜利的同时，也要按照自身节奏，踢出高强度的比赛。

双方主帅及代表球员星期三（20日）在滨海宾乐雅酒店（Parkroyal on Beach Road）出席赛前记者会。由于两边都在不久前换帅，大家对球队的战术细节也相对保密，难免给人一种“雾里看花”的感觉。

雄狮上个月初换来了日本籍新帅小仓勉，在过去10天的集训期间，他不断强调希望球队取得一个好成绩。至于什么样的成绩才算好，他解释道：“首先肯定是要赢球，当然也要踢出我们的足球理念，这是我所关注的。

“我们须要关注的不仅仅是进球的球员，更重要的是关注大家的传接配合，尤其是那些带球突入禁区的球员。”

谈及对新帅的看法，雄狮队长哈里斯（Hariss）表示，小仓勉很清楚自己的目标，以及球员该如何实现这些目标。“他非常强调训练强度，他认为训练必须比比赛本身更加艰难。”

哈里斯认为，要马上适应这种新的足球风格可能会很困难，尤其是很多球员刚从休赛期回来，“但我觉得这正是我们须要为未来的漫长赛季去准备的事情。”

目前雄狮阵容完整，没有伤员，早前右髌骨肌腱断裂的前锋伊山（Ikhsan）和小腿受伤的哥哥伊凡（Irfan）都已伤愈复出。

世界排名第156的新加坡前两场小组赛接连败给韩国和泰国，目前在积分榜上垫底；世界排名第88位的中国则以一胜一负位列小组第三。两队本仗都志在必得。

新加坡虽在小组垫底 伊万科维奇：不会轻敌

同样在上个月刚上任的中国主帅伊万科维奇（Ivankovic）星期三也携同队长张琳芃出席了记者会。这名克罗地亚籍主帅表示，虽然新加坡在小组垫底，但他不会轻敌。

他说：“足球比赛中不存在真正意义上的弱队强队，我们尊重所有对手，也尊重自己。我们带着决心来踢这场比赛，所以这排名对我来说，并不能代表什么。

“我已经能预计明天的比赛会是一场硬仗，我也是这么跟队员们说的，因此大家会像对待一场硬仗那样去准备。我看了三场新加坡的比赛，他们也换了教练组，因此肯定也有新的足球哲学、思路和打法。”

与此同时，伊万科维奇也对球队过去一周在深圳的备战感到满意，他说：“队员对新教练组的战术进行了充分的理解，队员们在整个集训期间表现出非常好的凝聚力，注意力也很集中，不论新球员还是老球员，都全力以赴地备战这场比赛。”

伊万科维奇经验丰富，曾执教过阿曼和伊朗，带领后者征战过2006年世界杯。被问及这次对阵新加坡可能布置的阵型战术，伊万科维奇卖了个关子说：“我们的战术是多种多样的，我的目的还是要让球员们在场上踢出具有感染力的比赛。”

有兴趣观战的球迷可上官网购票，也可上meWatch观看赛事。