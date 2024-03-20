男友自杀身亡 阿丽娜迈阿密不退赛

（迈阿密法新电）男友突然自杀身亡，外媒披露在迈阿密备战的白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）不会退出已经开打的迈阿密网球公开赛，球迷也放出她在训练场上训练的视频。

根据赛程，阿丽娜会在本地时间星期五（3月22日）的女单64强赛中，与西班牙球员宝拉·巴多萨（Paula Badosa）交手。不过，在比赛开始的前几天，阿丽娜的男友康斯坦丁·科尔佐夫（Konstantin Koltsov）被媒体爆出突然死亡的消息。

经过迈阿密警方的调查，他们断定科尔佐夫的死因是自杀。警方发言人在电子邮件上写道，一名男性从阳台上跳下来，警方在当地时间星期一（18日）凌晨12时39分赶往圣里吉巴尔港度假村。经调查，对方明显是自杀，不存在谋杀的嫌疑。

阿丽娜男友科尔佐夫是白罗斯前冰球运动员，参加过两届冬奥会。（法新社档案照片）

科尔佐夫（42岁）是白罗斯前冰球运动员，代表国家角逐过2002年盐湖城冬奥会和2010年温哥华冬奥会。他在2021年与阿丽娜恋爱之前，和前妻育有三个孩子，于2020年离婚。

尽管男友不幸离世，但有网友星期三（20日）早上在社交媒体发布阿丽娜的训练视频，迈阿密公开赛组委会也确认这名球员不会退赛，但不会召开赛前记者会。

下一圈对好友阿丽娜 宝拉：很不自在

宝拉星期三击败前世界首号球员西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）晋级后，将与关系要好的阿丽娜交手。她在受访时坦言：“我会很不自在”。

她说：“昨天（19日）我和她谈了很多，今天（20日）早上也一样，所以我知道她正经历什么。我知晓整个情况，感到有点震惊，因为她是我最好的朋友，我不想看她受苦。这是一个非常艰难的局面。

“和她比赛的时候，我会很不自在。”