爱德华兹投失绝平三分 灰狼不敌金块错失反超机会

（明尼苏达综合电）明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）主力爱德华兹（Edwards）最后时刻投失绝平三分，球队星期三（3月20日）在主场的美国职业篮球联赛（NBA）112比115不敌丹佛金块（Denver Nuggets）。金块比灰狼多赢一场，排名西部第二。

近期遭遇伤病侵袭的灰狼实力大打折扣，唐斯（Towns）、戈贝尔（Gobert）和里德（Reid）均因各自伤势未能出战，爱德华兹一人再次独扛大旗。

上半场比赛，金块多点开花，反观灰狼则打得十分艰难，金块70比55带着15分领先优势进入下半场。

易边再战，灰狼在爱德华兹带领下打出得分高潮，一度反超比分。末节，灰狼连中三分续命，但爱德华兹最后一攻绝平三分不中。最终，金块拿下关键卡位战胜利。

此役爱德华兹砍下全队最高的30分、八个篮板和八次助攻。谈及这名本赛季场均贡献26.7分的球员，金块主帅马龙（Malone）直言：“我们多安排了一个人去防守他。”

“想要凭借个人力量防住爱德华兹，对NBA任何一个人来说都是一个挑战。所以我们多派一个人开始向他施加防守压力，试图从他手中抢球。”

金块主力约基奇（Jokic）此役交出大号两双数据，得到全场最高的35分和16个篮板。赛后谈及对阵这支少了多名大将的球队，约基奇坦言，由于灰狼其他球员都很努力，以至于这场比赛打得并不轻松。