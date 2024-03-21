巴黎奥运足球赛分组 东道主男女队皆抽好签

巴黎奥运会男女足分组结果出炉，男足强队法国、阿根廷和西班牙各据一方，女足则现两死亡之组。

（巴黎综合电）在男女篮分组结果出炉后的一天，巴黎奥运会男女足也在星期三（3月20日）进行了小组抽签仪式。

男足方面，东道主法国队抽好签，与其同属A组的球队包括新西兰、美国和亚非附加赛的胜者。

但法国国奥队主帅、前阿申纳球星亨利（Henry）却强调，没什么是容易的。“要在主场赢得比赛，从来都不容易。巴西和西班牙好像做过（分别在2016和1992年主场夺冠），但这不经常发生。

“我们会尽力让它发生，但这是个漫长的旅程。”

姆巴佩与梅西是否参加巴黎奥运？

法国头号球星姆巴佩（Mbappe）曾表示希望能参加在国内举行的奥运会，但考虑到欧锦赛在奥运会前一个月举行，法国若踢到决赛，姆巴佩只剩下大概一周的休息时间，加上其球会巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）也预计不会放人，因此姆巴佩亮相巴黎奥运会的机会实属渺茫。

在南美洲区奥运预选赛中把近两届冠军巴西队挡在正赛门外的阿根廷队则进入B组，同组球队有摩洛哥、乌克兰和将在下个月23岁以下亚洲杯赛中排名第三的球队。

阿根廷国奥队主帅马斯凯拉诺（Mascherano）在球队上个月力压巴西，取得奥运会门票后说：“大家都知道我和莱奥（梅西）的关系...我们的大门为他敞开...但最终决定在于他。”这番话不禁让人好奇，足坛超级巨星梅西是否真的会在巴黎奥运会上，献上他在国家队生涯的“最后一舞”。

梅西曾在2008年的北京奥运会赢得男足冠军，2022年则带领阿根廷夺得世界杯冠军。现年36岁的他若等到下届世界杯就已经进入不惑之年，所以以老带新，助阿根廷23岁以下队冲进巴黎奥运会男足金牌，或许会是他向国家队道别的最佳方式。

共16支球队将参加巴黎奥运会的男足正赛，目前已锁定席位的球队有12个，另外四队将在23岁以下亚洲杯结束后揭晓。届时排名前三的球队将直接获得奥运会参赛资格，第四名球队则须与非洲球队几内亚进行附加赛来争夺入场券。

女足现两死亡之组

女足则会有12队参赛，其中10队已经出炉。四届奥运冠军美国队与2016年冠军德国队，和在去年女足世界杯打进半决赛的澳大利亚所属的B组堪称“死亡之组”。

C组的竞争也十分激烈，上届女足世界杯冠军西班牙、两届奥运女足亚军巴西和一届世界杯冠军日本都被分到这一组。

法国女队则和男队一样幸运，预计将与加拿大携手出线。

奥运男足分组：

A组：法国、美国、新西兰、亚非附加赛胜者

B组：阿根廷、摩洛哥、乌克兰、U23亚洲杯季军

C组：西班牙、埃及、多米尼加、U23亚洲杯亚军

D组：巴拉圭、马里、以色列、U23亚洲杯冠军

奥运女足分组：

A组：法国、哥伦比亚、加拿大、新西兰

B组：美国、德国、澳大利亚、非洲附加赛胜者1

C组：西班牙、日本、巴西、非洲附加赛胜者2