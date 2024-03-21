偷老友钱还赌债 大谷翔平随行翻译遭开除

（洛杉矶综合电）美国职棒大联盟（MLB）球队洛杉矶道奇（LA Dodgers）超级球星大谷翔平的老友兼随行翻译水原一平，因为涉及偷窃巨额款项偿还赌债，遭到球队开除。

大谷翔平的律师星期四（3月21日）告诉《洛杉矶时报》，39岁的水原一平从大谷的账户中私自提取资金偿还一个地下博彩公司，该公司据报道目前正遭到联邦调查。

根据ESPN网站的报道，至少有450万美元（约601万新元）从大谷的账户汇出，转给了南加州的博彩集团。

大谷代表律师发给《洛杉矶时报》的声明说：“在最近回应媒体询问的过程中，我们发现大谷翔平成为一起大规模盗窃案的受害者，我们已将此事移交给有关当局处理。”

水原毕业于美国加州高中和大学，2013年进入大谷当时效力的日本职棒球队北海道日本火腿斗士。他在2018年与转会洛杉矶天使（LA Angels）的大谷一起赴美，成为其专属翻译。他在星期三（20日）于韩国首尔举行的本赛季揭幕战中也担任了翻译。

水原一平：大谷曾同意帮还赌债

水原一平星期二（19日）接受ESPN采访时说，29岁的大谷同意帮他偿还赌债，但一天后又改口说，大谷对赌债毫不知情，也没有将钱转给博彩公司。他说：“显然我的所作所为都是我的错。我已经准备好面对一切后果。”

水原向ESPN透露，他下注的运动包括国际足球、美国篮球联赛（NBA）、美国橄榄球联盟（NFL）和学院橄榄球赛，但从来不碰棒球。

大谷翔平（左）无预警宣布成婚后，3月15日携妻子田中真美子（右）高调抵达首尔仁川机场，参加当地举行的赛季序幕赛。（法新社）

大谷翔平去年12月因以10年7亿美元（约9亿4000万新元）加盟道奇，拿下世界体坛最大合同而引起关注，近三年他还两次当选美职棒最有价值运动员（MVP），而且是史上罕见的投打双强的顶级选手。他上个月底无预警投下已婚的震撼弹，之后公布妻子为前日本篮球国手田中真美子（27岁），又发布两人合照，现在老友水原出事，再次成为媒体的聚焦点。

针对水原一平涉及偷窃一事，道奇在受询时说：“道奇队知晓媒体报道并正在收集信息。球队可以证实水原一平已被解雇，目前没有进一步评论。”