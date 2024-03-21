球迷致信切尔西老板抗议：球会已沦为众人笑柄

（伦敦法新电）切尔西支持者信托基金（Chelsea Supporter's Trust，CST）在星期三（3月20日）发布的致球会老板伯利（Boehly）和埃格巴里（Eghbali）的信中表示，球迷认为球会在场上场下都沦为众人笑柄，且不当的管理方式恐怕将对球迷造成“不可逆的毒性”。

在前老板阿布拉莫维奇（Abramovich）的带领下，切尔西曾五次夺得英超冠军，并两夺欧冠桂冠。

尽管新老板自两年前上任后，在买入新球员上花费超过10亿英镑（约17亿1126万新元），但这并没有反映在球队的表现上。切尔西目前在英超排名第11，上季的糟糕战绩也使他们本季无缘欧战。上个月，他们虽闯入联赛杯决赛，但最终却以0比1输给只派出青年军的利物浦（Liverpool）。

主帅波切蒂诺（Pochettino）最近几周被球迷要求下课，边锋斯特林（Sterling）上星期天（17日）也在足总杯复赛中惨遭主场球迷狂嘘。

球迷担忧伯利和埃格巴里共同长期担任切尔西老板

针对伯利和埃格巴里共同担任切尔西老板的长期计划，球迷也深感担忧，他们害怕球队下赛季可能会因违反英超财务规章而被扣分。

本月早些时候，CST致信警告二人，一个缺乏互动与沟通的球会会如何给球迷造成“巨大的无助感、挫败感和极度的担忧”，并称这已使切尔西“接近甚至已在经历着球迷们在意见上的重大转变，这种转变可能导致不可逆的毒性，无论球场上的赛果如何”。

信中还提到了门票价格、旅巴及普通票区内的餐饮费用不断上涨的问题，并呼吁制定对球会和球迷都适用的“球迷沟通战略”。

切尔西首席执行官尤拉塞克（Jurasek）表示，球会非常重视球迷，并会“努力成为世界上最成功、最受钦佩的球队，无论是在场上还是场下”。