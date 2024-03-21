瑞士羽球公开赛一轮游 许永凯陈薇涵下周为奥运资格最后一搏

新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵当地时间星期三（3月20日）止步瑞士羽毛球公开赛（超级300赛）首圈，争夺巴黎奥运会资格的最后机会是下星期二（26日）开打的西班牙大师赛（超级300赛）。

世界第19的许永凯／陈薇涵首次在巡回赛挑战世界第九的马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚。在57分钟的较量中，陈堂杰／杜依蔚以21比12先下一城，我国组合在第二局以21比19扳平比分，可惜最终还是以15比21败下阵来。

巴黎奥运会积分周期将于4月28日结束，以4月30日的奥运积分排名来决定参赛名单。由于4月没有世界羽联巡回赛，因此各国球员都不放弃欧洲站，纷纷来“抢分”。

许永凯／陈薇涵在欧洲的前三站（德国、法国和全英赛）均止步16强，加上瑞士站首圈出局，因此涨分幅度不大。与他们同样竞争奥运席位的荷兰组合塔博林／塞莱娜在德国站和全英赛均打入四强，收获巨额积分，因此在奥运积分排名上反超至第14（第12顺位）。

双打项目只有16支组合能参赛，在奥运积分排名的国家或地区协会若有两对排名前八，将能获得满额（两个）参赛名额。此外，每个双打项目还必须至少有一对来自五大洲协会的运动员，因此我国组合若想搭上巴黎奥运列车，就得在目前的奥运积分排名位列第13顺位。

目前许永凯／陈薇涵的奥运排名是第16位，排在第15（第13顺位）的是印度尼西亚组合里瓦尔迪／门塔里，后者在奧尔良大师赛以亚军成绩反超排名，以不到300分的优势领先我国。

这支印尼组合同样止步瑞士公开赛首圈，他们下周也会征战西班牙大师赛。

我国头号男单骆建佑也角逐了瑞士公开赛，他较早前以18比21、13比21败给首次对垒的台湾球员林俊易，同样止步首圈。