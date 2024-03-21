我国三球员亮相新加坡高球经典赛首圈

新加坡三名球员詹耀淳、叶杰烁和陈昇康星期四（3月21日）亮相保时捷新加坡高尔夫球经典赛，经过第一轮比拼后分别排名第114、123和131位。

保时捷新加坡高尔夫球经典赛是一项欧洲DP世界巡回赛，本届吸引了132名球员参赛，包括沙恩·劳里（Shane Lowry，爱尔兰）、星野陆也（日本）、杭州亚运会冠军许龙一（香港），以及李昊桐（中国）等人。

詹耀淳、叶杰烁和陈昇康都是在资格赛胜出并获得该赛事参赛资格的我国球员。

陈昇康和叶杰烁的比赛较早结束，陈昇康以79杆（高于标准杆七杆）位列第131位，叶杰烁则以76杆（高于标准杆四杆）与其他四名选手并列第123位。

詹耀淳是我国球员中排名最高的，他打出75杆（高于标准杆三杆），排在第114位。

詹耀淳说：“我在第一洞感觉很紧张，打得有点偏右了。今天我没有打出‘双博基’（double bogey，高于标准杆两杆），只是犯了一些轻微的错误。风向对我有一点影响，但一切都会变好的，明天我必须尽可能保持缓慢和稳定。”

马来西亚球员格林目前与另外两名球员以64杆并列第一。（保时捷新加坡高球经典赛提供）

目前一共有三名球员以64杆（低于标准杆八杆）并列第一，他们是奇拉德克（泰国）、乔丹·史密斯（Jordan Smith ，英格兰）和加文·格林（Gavin Green，马来西亚）。