新加坡篮总90周年晚宴 筹获30万元提升篮球运动

新加坡篮球总会（BAS）星期四（3月21日）晚上举办晚宴庆祝成立90周年，并通过晚宴筹款约30万元提升本地篮球运动。

款项将为运动员培养流程、教练培训、体育科学和医学、训练环境、数据分析和信息以及国内外比赛机会等方面提供支持。筹款的目的也包括改善运动员的日常训练环境，提供一般财务支持。

去年上任的篮总会长杜德仁说：“我们要让篮球更具包容性和社会性，吸引更多人参与。”

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，以及国会议员兼篮总顾问陈佩玲作为嘉宾出席活动，呼吁大家积极支持新加坡篮球，通过捐款表达心意。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆（左）和国会议员兼篮总顾问陈佩玲演唱歌曲《细水长流》，希望捐款像这首歌一样源源不断，篮球项目越做越成功。（特约陈来福摄）

蔡瑞隆接受《联合早报》采访时说：“新加坡篮球有很大的潜力，我们对篮球项目还有很多期许，今晚的场面也很热闹，希望有更多善心人士支持篮球，让我们的年轻选手再接再厉。”

望款项可用于制作短视频 以传播和支持我国篮球运动

篮总秘书长陈勤毅说：“希望筹得的款项也可以用于寓教于乐的短视频等新流行科技加持的文化传播，通过教育的方式让儿童、青少年等年轻人获得积极向上、有用的学习内容，创造更多效益，转化为更多的资金，持续支持我们国家的篮球运动。”

作为杜德仁老朋友的梁苑创始人梁佳吉捐了5万新元。梁佳吉说：“我以前说，等有一天我的朋友杜德仁成为会长，我一定会捐款支持他。我也给游泳、乒乓球和羽毛球等多个项目捐款过，就是希望我们国家的运动员能创造好成绩。”

对于篮球的展望，他认为：“要让一项运动专业化，就要培养全职选手。”在被问及期望成绩以外的什么回报时，他笑着说“没有这个考虑，就是想鼓励进步”。

篮总行政总监梁艺耀说，截至晚宴结束，共筹款约30万新元，预计到本月31日的财政年尾应该会收到更多捐款。