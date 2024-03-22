世界杯外围赛2比2逼和中国 雄狮顽强表现赢全场欢呼

上半场0比2落后，就在众人以为比赛会草率收场时，世界第156的雄狮在下半场连进两球，最终以2比2逼平世界第88的中国，在主场拿下一分。

上个月才接过新加坡男子国家足球队“雄狮”帅印，我国主帅小仓勉星期四（3月21日）率队在世界杯亚洲区外围赛次轮第三场小组赛交出不错的成绩单，球队在0比2落后的情况下追平比分，最终以2比2在主场带走一分。

这场比赛在国家体育场举行，当天的比赛一共吸引2万8414人观赛。新加坡体育理事会志愿组织“尼拉团队”（Team Nila）也有500名志工到场为雄狮加油。

新加坡体育理事会志愿组织“尼拉团队”（Team Nila）有500名志工到场为雄狮加油。（梁麒麟摄）

世界排名第156的新加坡在交手记录上对世界排名第88位的中国处劣势。雄狮过去15次与中国队交锋取得两胜两和11负的战绩，最后一次战胜中国是1983年的鱼尾狮杯，另一次则是1980年的奥运会外围赛亚洲区赛事。

来到本场比赛，曾在西甲球队西班牙人（Espanyol）效力的前锋武磊上半场梅开二度，助中国将比分拉开至2比0。

武磊原本有机会取得三个进球，他第30分钟在禁区内射门造成雄狮后卫纳兹鲁（Nazrul）手球，主裁判中国队获得罚球并黄卡警告纳兹鲁。武磊操刀主罚，雄狮门将哈山（Hassan Sunny）猜对方向将球没收。

尽管0比2落后，但顽强的雄狮并没有轻易放弃。下半场他们在中场压制中国队，表现越加出色的雄狮在第53分钟取得进球，替补出场的前锋法里斯（Faris Ramli）变线破门，中国门将颜骏凌救球不及，眼睁睁看着球击中立柱弹入网内，我国将比分改至1比2，雄狮球迷全场欢呼。

第81分钟，中国球员解围不到位，雄狮获得进攻机会，替补出场中后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）大力抽射为新加坡建功，雄狮以2比2扳平比分，比赛进入白热化阶段，但最终没有球员在补时阶段进球，雄狮主场带走一分。

中国队有大批支持者到场观赛。（梁麒麟摄）

小仓勉：我不是魔术师

这是日籍主帅小仓勉上任后的新帅处子秀，因此备受外界关注。小仓勉赛后在记者会上说他们本有机会赢球，“有人在赛后恭喜我，但我不满意，虽然中国是一支强队，但我们原本有机会赢。”

小仓勉也表示自己不是魔术师，两周里没办法改变球队一切，“我告诉球员要相信自己，相信足球。这是非常重要的。”

2026年世界杯外围赛一共会进行五轮，只有在次轮小组赛排名前二的球队才能晋级到第三轮。次轮一共会进行六场比赛，雄狮下一场（3月26日）的对手依旧是中国队，他们下周会飞往天津比赛。我国最后两场比赛分别是主场对垒韩国（6月6日）和客场迎战泰国（6月11日）。

同在C组的韩国队与泰国队的比赛星期四在首尔进行，结果韩国和泰国以1比1握手言和，目前小组排名依次为韩国（七分）、泰国（四分）、中国（四分）和新加坡（一分）。

2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三个国家的16个城市举行，届时会有48支球队参赛，亚足联一共有8.5个席位（八个直接席位和一个跨洲附加赛席位）能晋级世界杯。