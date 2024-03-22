在意大利轮奸罪名成立 罗比尼奥在巴西服刑九年

（圣保罗综合电）巴西前球星罗比尼奥（Robinho）因强奸罪在意大利被判处九年徒刑，他星期四（3月21日）被巴西联邦警察逮捕，将在当地服刑。

巴西警方在一份声明中指出，罗比尼奥在接受体检和参与监护听证会后被送入监狱。

2017年，米兰法院裁定罗比尼奥和其他五名巴西人2013年在夜总会喝醉后，轮奸一名22岁阿尔巴尼亚女子的罪名成立。这一罪状也在2020年和2022年先后得到上诉法院和意大利最高法院的确认。

罗比尼奥被载送离开巴西联邦警察局时，躲在车后座。（路透社）

巴西非宪法事务最高法院星期三（20日）维持了罗比尼奥的强奸定罪，判定他必须在巴西服刑九年。

40岁的罗比尼奥全名罗布森·德索萨，现居住在他的祖国巴西，他一直否认这些指控。他此前曾效力过桑托斯（Santos）、皇家马德里（Real Madrid）、曼市（Man City）、体育米兰（AC Milan）等球会以及巴西国家队。

内马尔一家不再资助阿尔维斯

另一名巴西前国脚阿尔维斯（Alves）也因于2022年12月31日凌晨，在巴塞罗那一家夜店内性侵一名23岁的女子，被西班牙法院判处坐牢四年半。他上诉期间的保释金高达100万欧元（约146万新元）。

巴西前国脚阿尔维斯（图）因性侵罪被判坐牢四年半，内马尔一家人已经表示上诉期间不会保释他。（法新社档案照片）

尽管巴西球星内马尔（Neymar）一家在审讯期间给予阿尔维斯资金援助，但内马尔的的父亲桑托斯星期四发声明表示，这名40岁的巴塞罗那（Barcelona）前后卫被定罪后，他们不会保释目前被收押的阿尔维斯，接下来也不会再提供援助，“对我们和我的家人来说，这件事已经结束了。句号”。