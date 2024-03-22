结束与阿迪达斯70年合作 德国国家队转投耐吉怀抱

（柏林路透电）德国足总宣布，美国运动服装巨头耐吉（Nike）将从2027年起成为国家队的官方配备供应商，这也意味德国队结束了与阿迪达斯（Adidas）70年的合作关系。

德国足总星期四（3月21日）表示，耐吉提出了最好的财务报价，因此获选为所有国家队提供2027年至2034年的装备。

德国足总主席诺伊恩多夫在一份声明中说：“这个即将开启的合作伙伴关系，使德国足总在未来10年能够致力于发展德国足球的核心任务。”

德国队在1954年至2014年四次夺得世界杯冠军的过程中，都使用了德国品牌阿迪达斯的产品。双方在2019年也签署了一份为期四年的续约合同，这份合同于2022年到期。

诺伊恩多夫说：“到2026年12月，我们将竭尽全力与我们的长期和当前合作伙伴阿迪达斯共同取得成功，经过70多年后，德国足球非常感谢阿迪达斯。”

阿迪达斯表示，星期四已获悉德国足总的决定。阿迪达斯在一份声明中说：“我们与德国足总的现行合同到2026年底为止。德国足总已通知我们，足总从2027年起将有一个新的供应商。”

德国足总是全球最大的足球总会，拥有超过700万注册会员，并将于6月14日至7月14日举办2024年欧锦赛。