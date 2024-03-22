金块成功复仇尼克斯 约基奇NBA再交三双数据

（丹佛综合电）美国职业篮球联赛（NBA）卫冕冠军丹佛金块（Denver Nuggets）新加坡时间星期五（3月22日）主场113比100战胜纽约尼克斯（New York Knicks），约基奇（Jokic）再交三双数据，终结尼克斯的四连胜。

本场比赛，双方在上半场交替领先，金块在第三节依靠约基奇和波特（Porter）在后半段的发力，取得了两位数的领先优势，最终球队主场战胜尼克斯。

约基奇继续展现联盟第一人的实力，全场23投12中，拿到30分、14个篮板和11次助攻的三双数据。而这也是约基奇本赛季70场比赛过后第22次交出三双成绩。而波特此役手感极佳，16投13中，命中率超过80%，砍下全场最高的31分。尼克斯控卫布伦森（Brunson）则空砍26分。

今年1月，金块在尼克斯主场以38分惨败，本场比赛成功复仇，波特赛后坦言：“自上一场在纽约的比赛结束后，我们就觉得对他们有所亏欠。”

谈及来临的季后赛，波特说，球员们也都意识到球队不可能在季后赛中马上打开局面，“因此我们要在进入季后赛之前找到我们的节奏”。

本赛季的尼克斯绝对是一块难啃的骨头，球队赛季中期的交易十分成功，不管是阿努诺比（Anunoby）还是博格达诺维奇（Bogdanovic），都能很好地为球队提供帮助。目前球队在东岸排名第五，而金块在西部排名第二。