乌克兰冰岛逆转获胜 欧锦附加赛决赛争正赛资格

波兰、威尔士、乌克兰、冰岛、格鲁吉亚与希腊分别在欧锦外围赛附加赛击败对手，将在附加赛决赛捉对厮杀，争夺今年德国欧锦赛正赛的最后三个席位。

（巴黎综合电）两支国内战火延烧的球队在新加坡时间星期五（3月22日）凌晨的2024年德国欧洲足球锦标赛外围赛附加赛一喜一悲，以色列遭冰岛以4比1淘汰，乌克兰则反败为胜以2比1淘汰波黑，冰岛将在附加赛决赛与乌克兰争夺欧锦赛的一席参赛资格。

以色列对垒冰岛的附加赛，因为战乱，原本有主场优势的以色列只能将比赛移到中立球场布达佩斯进行。

以色列前锋扎哈维（Zahavi）在球赛第31分钟，在罚球点上为球队拔下头筹，但这个优势只维持了八分钟，古德蒙德森（Gudmundsson）在第39分钟为冰岛扳平比分。半场结束前三分钟，特勒伊斯塔松（Traustason）为冰岛逆转，建立2比1的优势。

接红卡又踢失罚球 以色列败局难挽

以色列在第73分钟迎来另一个打击，边卫雷维沃（Revivo）被直接红卡罚下。纵使少一人作战，以色列仍争取到扳平比分的黄金机会，在球赛第80分钟获得罚球，但主罚的扎哈维这次没能将球送入网内，把球射偏。

逃过一劫的冰岛随后让以色列付出代价，也灭了他们的反扑希望，古德蒙德森在第83分钟与第87分钟连进两球，完成帽子戏法，为冰岛取得4比1的大胜。

对于球队错过自1970年世界杯后再次踢入大赛正赛的机会，以色列门将格拉泽（Glazer）表示失望。

他说：“这很叫人失望。我们一度领先一球，但是在半场结束前丢了两球。”

“当我们陷入10人打11人的时候，情况就变得复杂艰难。有时候你会踢失罚球，这是足球的一部分。然后我们开始踢得更冒险。我们输了，需要反省我们哪里做得好，哪里做得不好。”

另一方面，冰岛主帅哈雷德（Hareide）高度肯定古德蒙德森的表现。

他说：“我们在去年外围赛的较早阶段很难进球，现在我们看到古德蒙德森归来了，他证明自己是名顶级球员。”

多夫贝克（11号）为乌克兰攻入关键的制胜球。（路透社）

乌克兰逆转淘汰波黑

冰岛将在本地时间下个星期三（27日）凌晨与乌克兰争夺一席正赛资格，后者在附加赛扭转落后劣势，2比1击败波黑。

乌克兰中卫马特维延科（Matvienko）在球赛第50分钟送上一个乌龙球，让波黑以1比0领先。进入球赛最后10分钟，乌克兰发动最后反扑，并凭借亚列姆丘克（Yaremchuk）与多夫贝克（Dovbyk）在第85分钟及第88分钟的进球扭转战局，守住一线正赛希望。

在其他场附加赛上，波兰以5比1大胜爱沙尼亚，将与威尔士争正赛资格，后者以4比1轻取芬兰。另外，格鲁吉亚2比0击败卢森堡，将在附加赛决赛与希腊争正赛资格，后者5比0狂胜哈萨克斯坦。