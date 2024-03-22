新加坡高尔夫经典赛次轮战罢 苏利文发挥出色并列第一

英格兰高球手苏利文（Sullivan）星期五（3月22日）在拉古纳国家高尔夫度假村俱乐部举行的保时捷新加坡高尔夫球经典赛打出创球场纪录的63杆（比标准杆少九杆）成绩，与另外两名球员德国的肖特（Schott）及英格兰的曼塞尔（Mansell）并列领先。

在苏利文打出创球场纪录的63杆的同时，肖特和曼塞尔则交出了比标准杆少三杆的69杆成绩。这三名球员在两轮比赛后的总杆数为135杆（比标准杆少九杆）。

在首轮比赛打出64杆佳绩而居前领先的泰国选手阿菲巴纳特（Aphibarnrat），在次轮则只能以平标准杆的72杆交卷，与法国双雄帕文（Pavon）和兰加斯克（Langasque），以及英格兰选手巴斯托（Bairstow）和沃林（Waring）并列第四，落后并列第一的三名球员一杆。

四次DP世界巡回赛冠军苏利文赛后说：“这太不真实了，我的状态就是非常红火。虽然我昨天的成绩一般，但是我感觉昨天自己打得很好，高尔夫就是一项疯狂的运动，总有它给你回报的独特方式。”

新加坡选手詹耀淳和叶杰烁以153杆的两轮总成绩并列第128，陈昇康（160杆）排名第132。

詹耀淳说：“今天比昨天更残酷，我在比赛中途失去了耐性，因为我知道自己得拿出怎么样的成绩才能进入最后两天的比赛。无论如何，事情已经这样，我不能再做什么了。我觉得在比赛中的我顾虑太多，开始想控制一些我无法控制的东西，让自己陷入更困难的境地。”

叶杰烁说：“今天球场上的风更强。我在前九洞打得不错，不过后九洞就表现得有点挣扎。今天我的后九洞肯定受到了风势的影响。”

以业余球员身份参赛的陈昇康则说，与职业选手一起比赛学到了很多，也称这是他首次参加职业赛事，表现超出了自己的预期。