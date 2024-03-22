朝鲜对战日本世界杯外围赛 “因无法预知情况”取消

（东京综合电）亚洲足联星期五（3月22日）宣布，下星期二（26日）原定于平壤举行的朝鲜对阵日本的世界杯外围赛，因“无法预知的情况”而取消。

日本共同社星期四（21日）晚上引述日本足总主席田嶋幸三的话说，朝鲜将不会主办原定于下星期二在平壤举行的这场世界杯外围赛。

日本星期四在东京举行的另一场外围赛中以1比0击败朝鲜后，共同社援引田嶋幸三的话说：“平壤不会举办比赛。”

因担心日本发生传染病 朝鲜决定不在平壤举行比赛

报道称，亚洲足联本月通知日本足总，两国之间的比赛将于下星期二在首都平壤举行，但由于担心日本发生传染病，与东京没有正式外交关系的朝鲜决定不在平壤举行比赛。

亚洲足联秘书长约翰星期五下午告诉法新社，这场比赛下星期二改在中立场地举行，“通常情况下，东道主球队有责任提名中立场地，否则的话亚洲足联将提名”。

亚洲足联之后发布声明说：“朝鲜和日本之间原定于3月26日举行的比赛，因未可预知的情况而不会举行。”

朝鲜上一次在平壤主办男足国际比赛，是在2019年的卡塔尔世界杯外围赛期间。朝鲜之后以冠病疫情相关的卫生问题为由退出世界杯。朝鲜也原定于6月在平壤主场与叙利亚和缅甸进行世界杯外围赛。

上个月，巴黎奥运会日本与朝鲜之间的巴黎奥运女子附加赛，也从平壤改到沙特阿拉伯的中立场地举行。