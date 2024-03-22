尤伯杯我国与中印同组 羽总总裁：更具挑战

这是新加坡女羽队时隔10年再战尤伯杯，小组对手为中国、印度和加拿大。

2024年汤姆斯杯暨尤伯杯（汤尤杯）对阵抽签结果星期五（3月22日）出炉，我国羽毛球女队将在小组赛中硬碰中国和印度。新加坡羽毛球总会总裁欧振统表示，这将更具挑战性。

汤尤杯抽签仪式星期五傍晚在中国成都举行，来自20个国家和地区的32支队伍（男女各16队）的分组情况也逐一揭晓。

时隔10年再战尤伯杯的我国女队被分配至A组，对手为中国、印度和加拿大。B组队伍是泰国、中华台北、马来西亚和澳大利亚；C组队伍有日本、印度尼西亚、香港和乌干达；D组则有韩国、丹麦、美国和墨西哥。

对于抽签结果，新加坡羽毛球总会总裁欧振统受访时说：“这支晋级尤伯杯的球队已展示出了他们的实力，我们知道在这届赛事中不会有轻松的比赛，而与中国和印度分在同一组也让比赛变得更具挑战性。但我们的球队会尽最大的努力，为球场上的每一分而战。

“我们期待来临的竞争挑战，也会在比赛中展示出我们的必胜决心。”

目前，代表我国出战尤伯杯的女队球员名单尚未确定。

汤姆斯杯分组方面，中国、韩国、加拿大和澳大利亚被分在A组；日本、中华台北、德国和捷克在B组；C组的就球队为印尼、印度、泰国和英格兰；D组的则有丹麦、马来西亚、​​香港和阿尔及利亚​​​。

其他队伍退赛 我国女队获递补出征机会

我国羽队上月在马来西亚举行的亚洲团体锦标赛中表现不佳，男队止步八强，女队则没能从小组赛突围。

随着法国、苏格兰、西班牙和南非相继退出尤伯杯，我国与香港、墨西哥和乌干达得以获得机会递补出征。这也是我国女队时隔10年再度登上尤伯杯舞台。不过，新加坡男队没有获得汤姆斯杯男子羽毛球团体赛参赛权。

新加坡羽毛球总会技术总监马丁·安德鲁当时就说：“这是个让球员获得宝贵经验的机会，我们正在为2025年东南亚运动会及以后的比赛努力。”

汤尤杯是世界上最高水平的羽毛球团体赛之一，至今已举办了32届。2024年汤尤杯将于4月27日至5月5日在中国成都举行。上届冠军分别是印度（男队）和韩国（女队）。