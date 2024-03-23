动感生活：疫情催生水上运动 尾波冲浪成新宠

尾波冲浪不仅仅是一项运动，它也像是一种社交工具，让大家在船上一边喝着饮料，一边享受大自然及水上运动带来的乐趣。

尾波冲浪（wakeboarding）是近年来在全球流行起来的水上运动，它允许玩家在人造浪中自由滑行，无需依赖自然海浪。它起源于美国，但受到疫情影响，这款运动在本地也逐渐流行起来。

虽然新加坡四面环海，但水域难有大风大浪，难有适合冲浪的海湾。不过借用人造海浪，似乎就让一切变得简单。尾波冲浪的核心原理是利用造浪艇在水中制造出类似海浪的浪花，从而为冲浪者提供动力，使其能够在人造浪上滑行和进行各种动作。

与传统的冲浪相比，尾波冲浪操作相对简单，因为冲浪板体积小、重量轻、速度快，适合初学者。冲浪者通过抓住连接快艇的绳子，将双脚放在冲浪板上，脚趾朝天，全身放松，利用快艇的拖拽作为起水的动力，踩住冲浪板保持蹲下的姿势，重心移向前脚，借用船尾造出的浪壁慢慢站起，并滑至船尾的一侧。疫情期间，由于陆上户外运动受限，不少本地公众就投奔海上乘风破浪，而尾波冲浪这项运动也趁势火了起来。

适龄群体年龄跨度大

潘芷薇玩尾波冲浪已有18年的时间，如今她在本地水上运动机构Ryders担任教练，时常带着学员从榜鹅滨海乡村俱乐部（Punggol Marina Country Club）出发，乘坐快艇到实里达岛（Seletar Island）附近的水域教学。

潘芷薇在冲浪板上向学员展示尾波冲浪技巧。（受访者提供）

潘芷薇透露，疫情期间，报名学尾波冲浪的玩家人数激增，每周大概能有70名学员，但疫情后随着国门开放，如今每周大约只有30名学生，和疫情前差不多水平。

她介绍说，玩尾波冲浪其实越早开始越好，“适合的群体在六岁到65岁之间。学员不一定要水性好，但至少不能惧怕水”。但她强调，尾波冲浪和普通看到的海上冲浪同样存在危险，“如果玩家从冲浪板上摔下来，一定要保护好头部，并立刻扔掉绳子。如果紧握不放，玩家很可能会出现肌肉拉伤等情况”。

让身体不同部位肌肉得到锻炼

至于冲浪有什么好处，潘芷薇细数道：“海浪对我们的身体能起到按摩的作用，而且在冲浪时，为了保持身体的平衡，我们须要紧绷着肌肉，而这能使我们腿部、背部和腹部的肌肉得到锻炼。

“而且在冲浪板上，须要不断抬头、转头，这些动作对颈、肩、腰都有非常好的作用，有助于受损部位的功能恢复。”

在挑选冲浪板方面，她建议，玩家可以参考自己的身高和体重决定冲浪板的尺寸，同时也可以选择浅水冲浪板（Skim Board）和（传统）冲浪板（Surf Style Board）。“两种板的体验感不一样，所以玩家可以尝试两种风格后，再来决定哪款更适合自己。这些冲浪板的价格从1600元到2000元不等。”

除了潘芷薇，目前也有不少其他教练会不定时带学生出海训练，一堂课四个小时，每个学员每堂课价格介于160元至180元不等。

尾波冲浪玩家在冲浪板上的拍照视角。（受访者提供）

据了解，人民协会旗下的PAssion Wave从2015年起，在三巴旺、裕廊湖、勿洛蓄水池等多个水域为公众提供水上运动项目。而勿洛蓄水池每年也都会举办滑水冲浪比赛，吸引不少冲浪爱好者参加。

潘芷薇认为，除了运动之外，更重要的是尾波冲浪可以让学员们在船上相聚，让他们一边喝着饮料，一边享受大自然及水上运动带来的乐趣。“这不仅可以让家人之间增进感情，也能让朋友们分享彼此的生活和故事。 ”