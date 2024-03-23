多名主力虽缺阵 布朗砍33分助凯尔特人八连胜

（洛杉矶综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）在本地时间星期六（3月23日）的美国职业篮球联赛（NBA）中，客场以129比102击败底特律活塞（Detroit Pistons）取得八连胜，巩固了联赛领头羊的地位。

凯尔特人主将塔图姆（Tatum）、霍福德（Horford）和霍乐迪（Holiday）都缺席了本场比赛，他们的队友布朗（Brown）单核带队，整场19投13中，取得全场最高的33分。普里查德（Pritchard）另外贡献20分，怀特（White）和波尔津吉斯（Porzingis）也各贡献19分，将凯尔特人的常规赛成绩改为引领联赛的56胜14负。

布朗赛后受访时说：“我知道我们有些球员缺阵，所以我一开赛就尽量展露侵略性。”

尽管布朗在比赛中零助攻，凯尔特人主帅马祖拉（Mazzulla）还是认为他在场上做了正确的决定，“他获得他想要的投篮，他的队友也一样。他打了很全面的一场球，很精彩”。

湖人主场挫76人

在另一场球赛中，戴维斯（Davis）砍下23分、19个篮板的两双数据，外加四个盖帽，协助洛杉矶湖人（LA Lakers）在主场以101比94击败费城76人（Philadelphia 76ers）。湖人队长詹姆斯（James）另外贡献20分、八个篮板和六次助攻，他在第四节最后2分11秒的三分球，为球队建立96比87的领先优势，奠定胜利基础。