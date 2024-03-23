前男友自杀后阿丽娜坚强上场 迈阿密网球赛迎开门红

（迈阿密路透电）世界排名第二的网球女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka，白罗斯）在前男友科尔佐夫（Koltsov）自杀身亡几天后，当地时间星期五（3月22日）在迈阿密公开赛以6比4、6比3轻取宝拉·巴多萨（Paula Badosa，世界第80，西班牙），晋级女单第三轮。

对25岁的阿丽娜来说，本周是漫长而艰难的一周，由于大雨席卷整个南佛罗里达州，比赛推迟六个多小时才开始。这名首轮轮空的澳网冠军尽管不在最佳状态，还是迅速击败了对手兼好友宝拉。

宝拉说：“我（对她在这场比赛的表现）一点也不惊讶。她是一个非常坚强的女人，性格刚毅，你从球场上就能看出来。我知道她会打得很好，我告诉她我祝她一切顺利。让我们对她在本次赛事能否走得很远拭目以待。”

阿丽娜在星期三（20日）发表简短声明，称“无法想象的悲剧”让她心碎，也说她和科尔佐夫在悲剧发生前已经分手。

科尔佐夫（42岁）星期一（18日）从阳台跳下身亡。他是白罗斯前冰球选手，曾在2002年和2010年冬奥会代表白罗斯参赛。

在科尔佐夫去世消息传开后，阿丽娜的球员朋友都陪伴在她周围，包括宝拉。宝拉说：“在这种情况下和我最好的朋友比赛，我感觉很不舒服。但我们两个人的心理素质都很强。”

比赛在阴沉的天气中开打，两名球员都身着黑衣。阿丽娜在起初的两个发球局有些不稳定，出现两次双误，但迅速调整，并越打越轻松，最终直落两盘取胜。

本场比赛在雨水再次到来前结束，当日随后多场比赛因雨被迫推迟。