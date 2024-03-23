阿迪达斯又遭耐吉挖墙脚 两大死敌抢占市场厮杀难了

阿迪达斯曾是足球领域的龙头老大，但来势汹汹的耐吉已逐渐赶超，尤其是诱惑德国足总与合作多年的家乡品牌阿迪达斯分手，对阿迪达斯来说，无疑是个沉重的打击。

（巴黎综合电）德国足总星期四（3月21日）丢下震撼弹，宣布即将与合作70余年的家乡体育品牌巨擘阿迪达斯（Adidas）“分手”，“牵手”美国品牌耐吉（Nike），引来国内一片讨伐声。

根据德国媒体的报道，耐吉是以每年约1亿欧元（约1亿4600万新元）的肥约与德国足总达成七年协议，从2027年至2034年。由于阿迪达斯的报价只有6000万至6500万欧元（约8760万至9500万新元），因此德国足总决定“向钱看”，转投耐吉怀抱。

据了解，耐吉对德国队已虎视眈眈多年，而阿迪达斯也不是第一次被耐吉挖墙脚。

耐吉上世纪90年代初才进军足球市场

这两大国际体育品牌都以生产跑步鞋起家，但阿迪达斯更早进入足球领域，并早在1954年就成为德国队的独家赞助商。

耐吉则是到了上世纪90年代初才开始进军足球市场，一开始只赞助个别球星，直到1996年才选择当时已获得四届世界杯冠军的巴西队，作为他们第一支赞助的足球队，同时也与当时正处于上升期的巴西名宿罗纳尔多（Ronaldo）签下个人合同。

赞助三狮军团当进军欧洲跳板

到了2007年，耐吉通过收购英国公司茵宝（Umbro）——“三狮军团”英格兰队球衣原本的供应商，而成为球队的新供应商，并以此作为跳板进入欧洲，开始对当时堪称足球界品牌老大的阿迪达斯发起挑战。

2008年开始挖阿迪达斯墙脚

隔年，他们开始挖阿迪达斯墙脚。自1972年开始，阿迪达斯就是法国队的赞助商，而“高卢雄鸡”也穿着阿迪达斯的球衣夺得1998年世界杯冠军。

然而，耐吉却在2008年把法国队从阿迪达斯手中抢了过来，他们以3亿2000万欧元与该队签订了七年的合作协议。协议从2011年起生效，双方之后再续约至2026年，意味着法国队在2018年再捧起大力神杯时已改穿耐吉球衣。

但对于阿迪达斯来说，德国队“移情”耐吉无疑才是他们心中永远的痛。讽刺的是，德国队在来临6月欧锦赛的训练基地是在位于阿迪达斯家乡黑措根奥拉赫的“阿迪达斯学院”，这让阿迪达斯情何以堪？

阿根廷和西班牙仍表忠心

不过，对阿迪达斯忠心的还是大有人在。该品牌第一次赞助阿根廷和西班牙足球队分别是在1974年和1981年，尽管这两支国家队在上世纪80年代一度转投法国体育品牌乐卡克（Le Coq Sportif）的怀抱，但阿根廷在1978年和2022年夺得世界杯桂冠时，都穿着阿迪达斯的球衣登上领奖台。

阿迪达斯也在2006年起与阿根廷球星梅西（Messi）签订个人协议。与此同时，他们也是西班牙在夺得2010年世界杯，以及2008年和2012年欧锦赛冠军时的球衣赞助商。

另外，阿迪达斯去年也与意大利队“复合”，双方第一次牵手是在1974年。

耐吉将英格兰队新球衣衣领上的圣乔治红白十字旗改为红色、紫色和蓝色混搭的样式，引起英国首相与大部分球迷的不满。（路透社）

耐吉为三狮设计的新球衣挨批

众所周知，英格兰队球衣上的圣乔治十字旗是白底红十字的，但耐吉本周推出的新设计球衣上的圣乔治十字旗却变成了红色、紫色和蓝色混搭的样式。

对此，耐吉解释他们只是对圣乔治十字旗进行了“趣味升级”，但英国首相苏纳克（Sunak）显然不买账，斥责耐吉是在“乱搞国旗”。

他说：“显然，我更喜欢原来的样子。我的大致观点是，当涉及到我们的国旗时，我们不应该乱搞，因为它们是我们的身份和骄傲，它们是完美的。”

英国反对党共工党领袖斯塔莫（Starmer）也劝请耐吉重新考虑他们的新设计。

根据一个请愿更改英格兰球衣设计的英国网站，他们在不到两天内已收到超过3万个签名。