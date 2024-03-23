日本花滑女将坂本花织 56年来首名世锦赛三连冠得主

（蒙特利尔综合电）日本女子花样滑冰选手坂本花织本地时间星期六（3月23日）在蒙特利尔举行的世界花样滑冰锦标赛夺得单人滑冠军，成为自1968年美国的佩吉·弗莱明（Peggy Fleming）以来，首名实现三连冠的女选手。

23岁的坂本花织是2022年北京冬奥会花样滑冰女子单人滑季军。本次世锦赛，她在短节目中以73.29分暂列第四，随后在自由滑的一系列复杂跳跃组合中发挥出色，拿下149.67分，以总分222.96分收获冠军。

佩吉曾在1966年至1968年间连夺三届世锦赛女子单人滑冠军，坂本花织则连夺2022年至2024年的三届冠军。

坂本花织说：“我在短节目中排名第四，所以我有点焦虑，但今天我的心态很好，能够冷静下来、保持专注，一个接一个地完成我的动作。我对这个结果感到很高兴。”

坂本花织：保持镇定是获胜关键

她表示，获胜的关键是保持镇定，无论是在自由滑节目初段卡刃时，还是在观众们对她的表演欢呼时，都沉着应对。

在夺冠后的发布会上，得知教练中野园子开始滑冰是因为佩吉，坂本花织笑称是“第一次听说”。时隔56年再创三连冠壮举，和教练的偶像同时被提及，坂本花织笑得更灿烂了。

2022年世青赛冠军美国的伊莎贝·莱维托（Isabeau Levito）以212.16分获得银牌，韩国选手金彩妍以203.59分获得铜牌。

比利时选手洛埃娜·亨德里克斯（Loena Hendrickx）在短节目中排名第一，但在自由滑的一个三周跳摔倒，最终获得第四名。