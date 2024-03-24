25分惨败 马刺主帅波波维奇：太阳三巨头难对付

（圣安东尼奥综合电）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）星期天（3月24日）美国职业篮球联赛（NBA）主场106比131惨败菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），文班亚马（Wembanyama）全场仅得13分。赛后马刺主帅波波维奇（Popovich）坦言，太阳三巨头很难对付，我们已经尽力了。

本场比赛，太阳三巨头轮番发力，仅用了三节比赛便建立了30分的巨大领先优势，最终在客场轻松战胜对手，继续保持着直接晋级季后赛的希望。

太阳控卫布克（Booker）出战三节比赛，24投14中得到32分、七个篮板和九次助攻；同样仅出战三节比赛的杜兰特（Durant）16投12中，进账25分；比尔（Beal）十投六中，得到了13分和12次助攻。

马刺这边，状元郎文班亚马表现平平，全场仅得到13分、五个篮板和四次助攻。马刺主帅波波维奇赛后说：“我认为我们在下半场稍微提升了一些对抗强度，但你无法阻止布克和杜兰特做他们所擅长的事情，而且现在比尔也处在健康状态。”

“这是一个令人难以对付的三人组，我们的队员已竭尽所能，现在我们只能向前看。”

目前太阳在西部排名第六，冲击季后赛在望。马刺则西部垫底。

当天另外几场比赛，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）124比113战胜芝加哥公牛（Chicago Bulls），豪取九连胜；休斯敦火箭（Houston Rockets）147比119大胜犹他爵士（Utah Jazz），取得八连胜。