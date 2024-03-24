小将恩德里克立功 巴西险胜英格兰终结三连败

巴西国家足球队结束三连败，在国际友谊赛击败英格兰，小将恩德里克成为在温布里球场成人赛进球的最年轻球员。

（伦敦综合电）易帅后的巴西队在本地时间星期天（3月24日）凌晨的国际友谊赛上客场1比0击败英格兰队，小将恩德里克（Endrick）候补上阵立功，并成为在温布里球场所举行成人赛史上最年轻的进球球员。

年仅17岁又246天，目前效力于巴西球会帕尔梅拉斯（Palmeiras）的恩德里克，将在今年7月加盟西班牙甲级联赛豪门皇家马德里（Real Madrid），他也被视为是巴西队最有可能取代内马尔（Neymar）的潜力新星。

在球赛第71分钟取代罗德里戈（Rodrygo）上阵，职业生涯第三次代表巴西队出战后，恩德里克在球赛第80分钟成为继1994年的罗纳尔多（Ronaldo）之后，为巴西队立功的最年轻球员，同时也创下了英格兰温布里球场进球球员年龄纪录。

巴西主帅：给恩德里克更多耐心

对于这名年轻球员的未来发展，巴西主帅多里瓦尔·儒尼奥尔（Dorival Junior）呼吁给予这名年轻球员更多的耐心。

他说：“时间将告诉我们他能走多远。对于他，我们得保持冷静，并给予他更多的耐心。”

在这场友谊赛之前的三场南美洲区世界杯外围赛中，巴西先后败给了乌拉圭、哥伦比亚与阿根廷。此外，这也是巴西自1963年后，首次在单年赛季遭遇比胜利更多的败仗；巴西在2023年的九场比赛遭遇了五场败仗与三场胜利，另有一场和球。多里瓦尔·儒尼奥尔在今年1月接手巴西国家队教鞭，担负起带领球队踢入2026年美加墨世界杯正赛的艰巨任务。

索思盖特：友谊赛起到实验性效果

另一方面，英格兰主帅索思盖特（Southgate）也对改头换面的巴西队留下深刻印象，并称比赛的瞬息一刻决定了最后赛果。

他说：“在进攻端的前场，他们（巴西）有非常高素质的球员。中场的三人也都是技术性球员。

“他们拥有很强的前锋，你得严密防守。恩德里克成功把球送入网，这对他是个美好的时刻。”

与此同时，索思盖特也指出这场势均力敌的友谊赛让他有机会观察队里的年轻球员，起到很好的实验性效果，而这些新秀或能在来临的2024年欧锦赛为球队做出贡献。

一些英格兰主力球员如队长哈里·凯恩（Harry Kane）因伤缺勤这场比赛，曼联（Manchester United）球员迈努（Mainoo）与纽卡斯尔（Newcastle）的戈登（Gordon）则迎来了国家队处子秀。

索思盖特补充说：“我们需要知道在关键比赛没有哈里（凯恩）时的处境。这是个很好的实验。”

凯恩在代表拜仁慕尼黑（Bayern Munich）出战德甲联赛时脚踝受伤，这名球员在上周末与英格兰队集合后接受治疗，他也不会参与来临星期二对垒比利时的友谊赛。