白罗斯女将迈阿密网球赛一喜一忧 维多利亚晋级阿丽娜遭淘汰

（迈阿密综合电）世界第二的白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）本地时间星期天（3月24日）在迈阿密网球公开赛止步女单第三轮，以4比6、6比1、1比6不敌乌克兰球员安格琳娜·卡利尼娜（Anhelina Kalinina）。

阿丽娜在年初的澳大利亚公开赛夺冠后，在迪拜锦标赛、印第安韦尔斯大师赛和迈阿密公开赛表现一般，最远只走到16强。在迈阿密公开赛开始前，她的前男友科尔佐夫（Koltsov）突然去世，迈阿密警方给出的调查结果是“明显自杀身亡”。

阿丽娜事后宣布他们两人已不是情侣关系。

尽管阿丽娜在次轮比赛轻松胜出，但她在第三轮较量中处于劣势，世界第36的安格琳娜的第一盘和决胜盘占据着主动，最终胜出。

世界第二的阿丽娜止步女单第三轮。（路透社）

安格琳娜赛后说：“这场比赛真的很艰难，但我成功处理了它，所以我为今天的自己感到有点骄傲。”

安格琳娜的16强对手，是哈萨克斯坦的尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva）。

另一边厢，阿丽娜的同袍维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）则战胜今年澳网亚军得主、中国金花郑钦文，比分为6比4、7比5。

世界第七的郑钦文年初获得大满贯亚军后世界排名首次进入前十，但她在连续四站1000级别的赛事都表现平平，进入红土赛季若表现没有回升随时会有掉排名的可能。

此役与第27种子维多利亚交手，尽管在“爱司球”（发球直接得分）和发球上优于对手，但在技术方面郑钦文慢热且失误多，找不到突破34岁白罗斯名将的办法。

维多利亚是两次大满贯冠军得主，这是她今年第二次战胜世界前十的球员。她下一轮的对手是英国女将凯蒂·博尔特（Katie Boulter）。

此外，当天意外出局的还有六号种子突尼斯的昂斯·加博尔（Ons Jabeur），她被世界第65位的俄罗斯球员叶林娜·阿瓦涅相（Elina Avanesyan）以6比1、4比6、6比3击败。